Την πιθανότητα να είναι τρομοκρατική επίθεση εξετάζουν οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ για την έκρηξη του αυτοκινήτου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (22.11.2023) στη Rainbow Bridge, τη γέφυρα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι είναι νεκροί από την έκρηξη στη γέφυρα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Ένα αυτοκινήτο, ερχόμενο από τη μεριά των ΗΠΑ, εξερράγη έξω από το συνοριακό πέρασμα με τον Καναδά, κοντά στα γραφεία της συνοριακής πολιτοφυλακής.

Σύμφωνα με το Fox News, οι δύο νεκροί είναι οι άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα.

Το γραφείο του δημάρχου της περιοχής ανακοίνωσε ότι η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη των ομοσπονδιακών Αρχών των ΗΠΑ για να ερευνήσουν το περιστατικό, σύμφωνα με το FBI.

Έχουν κλείσει και τα 4 συνοριακά περάσματα στη γέφυρα Rainbow.

Σύμφωνα με περαστικούς που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες στο σοκαριστικό περιστατικό, το αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έως και 160 χλμ/ώρα!

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Car explodes at border checkpoint in Niagara Falls, on the New York-Canada border. Cause unclear. FBI investigating pic.twitter.com/I8IBSm4uEx — BNO News (@BNONews) November 22, 2023

Εικόνες και βίντεο από το σημείο:

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge



ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.



Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5 — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) November 22, 2023

«Περπατούσαμε προς την αντίθετη κατεύθυνση και είδαμε το αυτοκίνητο να τρέχει, σαν να πετάει», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στα τοπικά ΜΜΕ. «Ήταν ένα άλλο αμάξι μπροστά του, ο οδηγός έκανε ελιγμό, χτύπησε τον φράχτη και εκτοξεύτηκε στον αέρα περίπου 30-40 μέτρα ψήλα», συνέχισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

The Rainbow Bridge Incident Update

📍Niagara Falls📍



Car was seen travelling 100mph down Main St” picture attached, swerved around a car and lost control into the USA side. (Picture attached) with by-standard account of the incident. pic.twitter.com/8rokSQGsYX — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) November 22, 2023

«Το μόνο που μπορούσαμε να δούμε μετά ήταν μια μπάλα φωτιάς», κατέληξε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας, διευκρινίζοντας ότι το αυτοκίνητο κινείτο από τις ΗΠΑ προς τον Καναδά.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί και η ίδια στο σημείο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της καναδικής επαρχίας αξιολογούν την κατάσταση στη γέφυρα. Η τοπική αστυνομία πάντως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προς το παρόν η ανάμιξή της στη διερεύνηση του συμβάντος είναι «ελάχιστη».