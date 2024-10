ΗΠΑ: Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι με 4 ανήλικους παραβιάζει το κόκκινο και εμβολίζει άλλο όχημα

Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20.10.24) στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με ένα φορτηγάκι να εμβολίζει ένα άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός του μικρού φορτηγού Dodge Ram παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και χωρίς να πατήσει φρένο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγάκι Chevy.

Μάλιστα, στο Dodge Ram, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, επέβαιναν τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φορούσαν σκούρα ρούχα και μάσκες του σκι.

Οι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το ατύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας με τα πλάνα να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Philadelphia Pennsylvania Crash crash at 1/4th the speed. @PhillyPolice say Dodge Ram went through a red light hitting Chevy Auto-Zone truck driven by a 40 yo man broadside. 4- Teens in Ski Masks Fled the scene.#Philly #Crime #Gore #Cops #Crash #RHOC #PA pic.twitter.com/JlduKcNIBk