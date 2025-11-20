Κόσμος

ΗΠΑ: Η βορειότερη πόλη της Αλάσκας μπαίνει σε 65 ημέρες απόλυτου σκοταδιού

Στο Ούτκιαγκβικ, ο ήλιος έδυσε και δεν θα εμφανιστεί ξανά πριν από τις 22 Ιανουαρίου – Ένα ετήσιο φαινόμενο που οφείλεται στη γεωμετρία του άξονα της Γης
Στιγμιότυπο από ένα time-lapse που δείχνει την τελευταία ανατολή και δύση του ηλίου στο Ουτκιαγκβίκ
Στιγμιότυπο από ένα time-lapse που δείχνει την τελευταία ανατολή και δύση του ηλίου στο Ουτκιαγκβίκ / Πηγή: Χ

Στο άκρο της βόρειας Αλάσκας στις ΗΠΑ, η μικρή πόλη Ούτκιαγκβικ μπήκε την Τρίτη (18.11.2025) στη μακρά πολική της νύχτα.

Βρισκόμενη πάνω από 330 μίλια βόρεια του αρκτικού κύκλου στην Αλάσκα των ΗΠΑ, η Ούτκιαγκβικ — γνωστή παλαιότερα ως Μπάροου — με πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων, δεν θα δει τον ήλιο για περισσότερο από δύο μήνες. Όταν το απόγευμα της Τρίτης ο ήλιος χάθηκε πίσω από τον ορίζοντα, πήρε μαζί του και την τελευταία ηλιαχτίδα μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, γράφει η Washington Post.

Για τους επισκέπτες το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό, αλλά για τους ντόπιους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Η πλήρης αυτή σκοτεινιά εξηγείται από ένα απλό φαινόμενο: την κλίση των 23,5 μοιρών της Γης. Τον χειμώνα, το βόρειο ημισφαίριο γέρνει τόσο μακριά από τον ήλιο ώστε οι περιοχές κοντά στον Βόρειο Πόλο δεν φωτίζονται καθόλου — ακόμη και όταν η Γη περιστρέφεται.

 

Χειμώνας χωρίς ήλιο, πολύ βόρεια του αρκτικού κύκλου

Ο αρκτικός κύκλος βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος των 66,5°. Το Ούτκιαγκβικ, ωστόσο, βρίσκεται στο 71,17° — βαθιά μέσα στη ζώνη όπου ο ήλιος μένει κάτω από τον ορίζοντα όλο τον χειμώνα. Το καλοκαίρι, αντίθετα, επικρατεί συνεχής ημέρα: ο ήλιος δεν δύει ούτε τα μεσάνυχτα.

Η παρατεταμένη αυτή νύχτα τροφοδοτεί ένα από τα σκληρότερα κλίματα του πλανήτη. Το ένα τέταρτο των ημερών δεν ξεπερνούν τους 0°C, ενώ η θάλασσα υπερβαίνει το σημείο πήξης μόνο το 37% του χρόνου. Η απουσία φωτός ενισχύει και τον σχηματισμό του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου, του τεράστιου στρόβιλου παγωμένου αέρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο που επηρεάζει τους χειμώνες σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο.

Η εντυπωσιακή ισορροπία του πλανήτη

Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Δεκεμβρίου, ο ήλιος θα παραμείνει 4,7° κάτω από τον ορίζοντα ακόμη και στο τοπικό μεσημέρι. Όσο πλησιάζει κανείς προς τον Πόλο, το φαινόμενο γίνεται πιο ακραίο: ο Βόρειος Πόλος βιώνει περίπου έξι μήνες συνεχούς νύχτας και στη συνέχεια έξι μήνες συνεχούς ημέρας.

Παρά τα ακραία αυτά φαινόμενα, η ετήσια κατανομή του ηλιακού φωτός παραμένει συνολικά ισορροπημένη. Το Ούτκιαγκβικ λαμβάνει περίπου τις ίδιες συνολικές ώρες ηλιοφάνειας μέσα στη χρονιά με το Μαϊάμι, το Σίδνεϊ ή τη Μόσχα: ο χειμώνας στερεί το φως, αλλά το καλοκαίρι το αποζημιώνει με αδιάκοπη ημέρα.

