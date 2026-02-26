Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: «Mε σημαντική πρόοδο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη» είπε ο ΥΠΕΞ του Ομάν

Συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη
Η ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη
Η ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη / Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών / WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑΙράν με «σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν από τη Γενεύη το βράδυ της Πέμπτης (26.02.2026). Την επόμενη εβδομάδα, συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο στη Βιέννη.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για την Πέμπτη, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν, Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

