ΗΠΑ: Ήττα Τραμπ και νίκη των Δημοκρατικών η αλλαγή του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια

Οι ψηφοφόροι στην αμερικανική πολιτεία της Βιρτζίνια ψήφισαν υπέρ χθες Τρίτη (21.04.2026), αν και με οριακή διαφορά, τον νέο της εκλογικό χάρτη σε δημοψήφισμα, δίνοντας καθαρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, εν είδει αντιποίνων στις πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να ευνοηθεί η δική του παράταξη σε πολιτείες όπου κυβερνούν οι ρεπουμπλικάνοι.

Το «ναι» επικράτησε εξασφαλίζοντας 51,5%% των ψήφων έναντι 49,3%, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CNN και άλλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του NBC News.

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του ναι. «Σας ευχαριστούμε που μας δείξατε πως μοιάζει το να αγωνίζεσαι για τη δημοκρατία μας και να δίνεις μάχη», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους.

«Οι ψηφοφόροι στη Βιρτζίνια μίλησαν» και «αντιστάθηκαν σε έναν πρόεδρο που διατείνεται ότι έχει ‘δικαίωμα’ να εξασφαλίσει περισσότερες ρεπουμπλικανικές έδρες στο Κογκρέσο», σχολίασε η δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ.

Από τους 11 πολιτικούς που εκπροσωπούν τη Βιρτζίνια στο αμερικανικό Κογκρέσο, οι έξι είναι Δημοκρατικοί το τρέχον διάστημα. Με τον νέο εκλογικό χάρτη όμως, η αντιπολίτευση λογαριάζει πως θα αυξηθούν στους 10 στις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, τον Νοέμβριο 2026.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα μερικών μονάδων στο ναι, αλλά οι Δημοκρατικοί δεν είχαν εγγυημένη τη νίκη, προειδοποιούσε χθες ο Λάρι Σαμπάτο, διευθυντής του Center for Politics του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας.

Ενόψει του δημοψηφίσματος οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι έριξαν εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία, στην οποία ενεπλάκη προσωπικά ως και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος παρενέβη–από τηλεφώνου–σε συγκέντρωση το βράδυ προχθές Δευτέρα καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν όχι.

Αφού άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα, παρότρυνε μέσω Truth Social τους ψηφοφόρους να «ψηφίσουν ‘όχι’ για να σώσουν τη χώρα!», με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Η ενεργή συμμετοχή του πρώην προέδρου Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ, στην εκστρατεία ενόψει του δημοψηφίσματος, προκάλεσε την αντίδραση του αντίπαλου στρατοπέδου, που ανέδειξε παλιότερο βίντεο στο οποίο ο άλλοτε συνταγματολόγος επέκρινε έντονα το gerrymandering.

Ο πολιτολόγος Σαμπάτο σημείωσε πως μερίδα των Δημοκρατικών «αντιτίθεται θεμελιωδώς» στην ιδέα του gerrymandering, διότι δεν πιστεύουν «πως θεραπεύεις το κακό με το κακό», κάτι που εξηγούσε γιατί η ψηφοφορία στη Βιρτζίνια είχε κάθε άλλο παρά δεδομένο αποτέλεσμα.

Η μάχη για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών χαρτών σε αμερικανικές πολιτείες δεν τελείωσε χθες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα ακολουθήσει η Φλόριντα, όπου ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις εννοεί να αναδιαμορφώσει και αυτός τον εκλογικό χάρτη σε αντίποινα για την κίνηση που έκαναν οι δημοκρατικοί στη Βιρτζίνια για να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκλογική σκακιέρα ενόψει Νοεμβρίου.