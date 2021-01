ΗΠΑ και ΕΕ αντιδρούν στην κράτηση του Αλεξέι Ναβάλνι μετά την άφιξή του στη Ρωσία

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κράτηση του Ρώσου πολιτικού Αλεξέι Ναβάλνι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Μόσχας από τη Γερμανία. Ο επικριτής του Κρεμλίνου νοσηλευόταν από το περασμένο καλοκαίρι σε νοσοκομείο του Βερολίνου καθώς είχε δηλητηριαστεί με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν Αλεξέι Ναβάλνι την Δευτέρα (18/1) ότι δεν τους έχει δοθεί πρόσβαση στον πελάτη τους από χθες, Κυριακή (17/1) και ότι είναι άγνωστη η κατάστασή του.

Θέση για την κράτηση του Ρώσου πολιτικού πήρε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, χαρακτηρίζοντας την «απαράδεκτη» και ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable. I call on Russian authorities to immediately release him.

Η κράτηση του επικριτή του Κρεμλίνου προκάλεσε την αντίδραση και του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας. «Η Ρωσία δεσμεύεται από το Σύνταγμά της και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της προς την αρχή του κράτους δικαίου και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές θα πρέπει, φυσικά, να ισχύουν και για τον Αλεξέι Ναβάλνι. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα», αναφέρει ο Μάας σε ανακοίνωσή του.

Foreign Minister @HeikoMaas: Alexei #Navalny|s detainment is utterly incomprehensible. Rule of law & protection of civil rights, to which Russia is bound by constitution & international obligations, must apply to him. He should be immediately released.