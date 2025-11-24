ΗΠΑ και Ουκρανία: Ειρήνη μόνο με σεβασμό στην απόλυτη κυριαρχία του Κιέβου – Η αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ

Αργά το βράδυ της Κυριακής ΗΠΑ και Ουκρανία εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, στην οποία αναφέρεται ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου. Την ίδια ώρα η Ρωσία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επιθέσεις.

Η προεδρία των ΗΠΑ εξήρε τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας αμερικανοί, ουκρανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι στην Ελβετία, παρόντος του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την επίλυση της σύγκρουσης της Ουκρανίας η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο διαβεβαίωσε μετά τις συνομιλίες ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, που επισήμως ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, διεξήχθησαν με βάση το σχέδιο 28 σημείων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων χρόνων, με έναυσμα τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Οι συνομιλίες ήταν πολύ παραγωγικές, επικεντρωμένες και με σεβασμό, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία και χαρακτηρίζεται «κοινή» δήλωση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Τα μέρη «επαναβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας», συνεχίζει το κείμενο, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Κίεβο «συνέταξαν νέα εκδοχή» του «πλαισίου (συμφωνίας) ειρήνης», «επικαιροποιημένη» και «επεξεργασμένη».

Ο ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, δεξί χέρι του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε επίσης λόγο στη Γενεύη για «πολύ καλή πρόοδο» στις συνομιλίες, ενώ ο ίδιος ο ουκρανός πρόεδρος είπε πως η νέα εκδοχή πλέον αντανακλά «την πλειονότητα των προτεραιοτήτων-κλειδιών» του Κιέβου.

Ο Τραμπ είχε δώσει προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου στον Ζελένσκι για να απαντήσει, προτού πει προχθές Σάββατο ότι το σχέδιο δεν ήταν η «τελευταία προσφορά» του.

Η αρχική εκδοχή του εγγράφου συνάντησε αντίσταση στο Κίεβο και από πλευράς ευρωπαίων συμμάχων του, που πήγαν χθες στη Γενεύη για να αποτρέψουν εξαναγκασμό της Ουκρανίας να συνθηκολογήσει, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αντιπρόταση της ΕΕ

Η αντιπρόταση που φέρνει η Ευρωπαική Ένωση στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είδε το φως της δημοσιότητας και περιλαμβάνει διορθώσεις και αλλαγές στις παραχωρήσεις εδαφών, στον στρατό στην Ουκρανία και στις εκλογές στη χώρα.

Παράλληλα, όμως δίνει την δυνατότητα στην Ρωσία να επιστρέψει στην διεθνή κοινότητα καθώς στην 13η πρόταση αναφέρει πως η Μόσχα θα γυρίσει στην παγκόσμια οικονομία και πως θα προσκληθεί να επανενταχθεί στην G8.

Το έγγραφο το οποίο παρουσιάζει το Reuters συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και βασίζεται στα 28 σημεία της πρότασης Τραμπ, τα οποίο εξετάζει λέξη προς λεξη, προτείνοντας αλλαγές και διαγραφές.

Σφυροκόπημα στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν την Κυριακή το βράδυ σε πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος (σ.σ. όχι περιφερειάρχης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο τηλεγράφημα εκ παραδρομής) Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για συνολικά 15 ρωσικά πλήγματα σε έξι τοποθεσίες της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας.

«Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι έχουν τραυματιστεί 17 άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο», σημείωσε ακόμη ο δήμαρχος.

«Παρά τις διαπραγματεύσεις» για να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία, «ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν (…) σε πολυκατοικίες», ανέφερε ακόμη.

Σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram, τα πλήγματα έγιναν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, κατέστρεψαν κτίρια και προκάλεσα πυρκαγιές σε τρεις πολυκατοικίες και πολιτική υποδομή.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία με drones ή πυραύλους. Βάζει στο στόχαστρο ιδίως ενεργειακές υποδομές, εγείροντας ανησυχίες για πολύ δύσκολο χειμώνα. Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος.