ΗΠΑ: Καταγγελία Μπάιντεν κατά των επεισοδίων στο Άμστερνταμ – «Οι αντισημιτικές επιθέσεις είναι άθλιες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα (08.11.2024) τις «αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών οπαδών ποδοσφαίρου» στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Τα χτεσινά επεισόδια στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ, καταδικάζοντας οποιαδήποτε μορφή βίας, χαρακτηρίζοντάς τα «άθλια» και ότι «απηχούν σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας, όταν διώκονταν οι Εβραίοι».

Ο Μπάιντεν έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν σε επαφή με αξιωματούχους του Ισραήλ και της Ολλανδίας – χώρα της οποίας χαιρέτισε την αντίδραση.

«Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε σκληρά τον αντισημιτισμό, όπου κι αν εμφανιστεί», τόνισε.

The Antisemitic attacks on Israeli soccer fans in Amsterdam are despicable and echo dark moments in history when Jews were persecuted.



We’ve been in touch with Israeli and Dutch officials and appreciate Dutch authorities’ commitment to holding the perpetrators accountable.



We…