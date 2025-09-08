Κόσμος

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του Ράιαν Ράουθ που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ράουθ δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες
ARCHIVO – En la imagen, divulgada por el departamento de policía del condado de Martin, Florida, se muestra el arresto de Ryan Routh, el sospechoso del aparente intento de asesinato de Donald Trump, el 15 de septiembre de 2024. (Departamento de policía del condado de Martin vía AP) Screenshot
Ο Ράιαν Ράουθ, κάθισε στο εδώλιο για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2024, στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα, Ράιαν Ράουθ, απέλυσε τους δικηγόρους του και αποφάσισε να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη του που ξεκίνησε σήμερα.

Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων για την απόπειρα δολοφονίας του υποψήφιου τότε Ντόναλντ Τραμπ.

 

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο άνδρας είχε κρυφτεί έχοντας μαζί του ένα τουφέκι τύπου AK-47, στο Διεθνές Κλαμπ Γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, με σκοπό να πυροβολήσει τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισε να κρύβεται σε μια δενδροστοιχία και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τον να φύγει τρέχοντας, χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα.

Αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα σε βάρος του Τραμπ μέσα σε δύο μήνες. Στην πρώτη, ο ένοπλος σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς.

Ο Ράουθ δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

 

Η δίκη του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Φορτ Πιρς ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 08.09.2025 με την επιλογή των ενόρκων.

Ο Ράουθ, ένας πρώην εργολάβος κατασκευής στεγών, με ιστορικό δονκιχωτικής υπεράσπισης «ευάλωτων» δημοκρατιών όπως η Ουκρανία και η Ταϊβάν, είναι πιθανό να μετατρέψει τη δίκη του σε φόρουμ παρουσίασης των απόψεών του. Σήμερα, η δικαστής Αϊλίν Κάνον απέρριψε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθετε ο κατηγορούμενος στους υποψήφιους ενόρκους ως «άσχετες με τη διαδικασία» αφού περιλάμβαναν ερωτήματα σχετικά με τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές στα πανεπιστήμια και την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Ο Ράουθ σύμφωνα με δηλώσεις του ήταν πρώην ψηφοφόρος του Τραμπ το 2016 αλλά στη συνέχεια απογοητεύτηκε από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

