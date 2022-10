Με ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αστυνομικοί στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε και να αποκεφάλισε τη σύντροφό του γιατί αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, δράστης του εγκλήματος είναι ο Τζάστιν Φιλντς, 38 ετών, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 52χρονης Τάμυ Μπέιλι, μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Το βράδυ της Παρασκευής ο δράστης είχε βγει μαζί με την σύντροφό του για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Όταν επέστρεψαν κάθισε στο υπνοδωμάτιο, ήπιε ένα ποτήρι μπράντι και έπαιξε κιθάρα.

Ύστερα πήγε στην Μπέιλι και της ζήτησε να κάνουν σεξ. Εκείνη αρνήθηκε και ο δράστης την μαχαίρωσε με μανία στο στήθος.

Στη συνέχεια αποκοιμήθηκε…

Το επόμενο πρωί ξύπνησε και αντίκρισε το άψυχο σώμα της γυναίκας. Σκέφτηκε πως έβλεπε εφιάλτη και άρχισε να την μαχαιρώνει ασταμάτητα. Ο ιατροδικαστής μέτρησε πάνω από 100 μαχαιριές…

Woman stabbed 100 times, beheaded by drunk boyfriend after refusing to have sex with him https://t.co/LyCnVYDENK pic.twitter.com/7tS9KAfW73