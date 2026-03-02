Κόσμος

ΗΠΑ: Μπλούζα με την Ιρανική σημαία φορούσε ο 53χρονος μακελάρης στο Τέξας που σκότωσε 2 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 14

Το FBI ερευνά το μακελειό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ ταυτοποίησε τον δράστη ως τον 53χρονο Ndiaga Diagne
Θανάσιμοι μαζικοί πυροβολισμοί έξω από το Buford's, ένα δημοφιλές μπαρ σε στυλ roadhouse στο Όστιν
Θανάσιμοι μαζικοί πυροβολισμοί έξω από το Buford's, ένα δημοφιλές μπαρ σε στυλ roadhouse στο Όστιν / REUTERS/Nuri Vallbona

Ο Ντιάγκα Ντιάν, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας του Όστιν στο Τέξας, αφού σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε 14 κατά τη διάρκεια πυροβολισμών, φορούσε επίσης μια μπλούζα με κουκούλα που έγραφε «Ιδιοκτησία του Αλλάχ» και είχε επάνω μια στάμπα παρόμοια με τη σημαία του Ιράν.

Οι ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές αναφέρουν ότι ο 53χρονος ένοπλος που άνοιξε πυρ έξω από ένα μπαρ στο Τέξας, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα 14, δεν ήταν στο ραντάρ τους πριν από την επίθεση. Αφού οι αρχές τον εξουδετέρωσαν, το CBS εξασφάλισε μια φωτογραφία που δείχνει τον δράστη του Όστιν να φοράει ζακέτα με σχέδιο παρόμοιο με την σημαία του Ιράν. Τόσο το FBI όσο και η αστυνομία του δήλωσαν τη Δευτέρα (03.02.2026) ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το κίνητρο πίσω από τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίς την Κυριακή.

Το FBI μάλιστα, δήλωσε ότι ερευνά το μακελειό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον 53χρονο Ndiaga Diagne.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φορούσε ρούχα με το σχέδιο της ιρανικής σημαίας και την επιγραφή «Ιδιοκτησία του Αλλάχ», όπως δήλωσε αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου στο Associated Press.

Ο Ντιάνε είχε καταγωγή από τη Σενεγάλη, σύμφωνα με πληροφορίες, και πήγε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2000 με τουριστική βίζα B-2. Έξι χρόνια αργότερα απέκτησε το καθεστώς του νόμιμου μόνιμου κατοίκου, αφού παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα πολίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Μια φωτογραφία που έλαβε το Reuters δείχνει το πτώμα του ύποπτου για τη σφαγή στο μπαρ του Όστιν, ο οποίος φορούσε ένα μπλούζα με την ιρανική σημαία και τη λέξη «Ιράν» γραμμένη με πράσινα, λευκά και κόκκινα γράμματα στο μπροστινό μέρος
Μια φωτογραφία που έλαβε το Reuters δείχνει το πτώμα του ύποπτου για τη σφαγή στο μπαρ του Όστιν, ο οποίος φορούσε ένα μπλούζα με την ιρανική σημαία και τη λέξη «Ιράν» γραμμένη με πράσινα, λευκά και κόκκινα γράμματα στο μπροστινό μέρος / REUTERS/Handout via REUTERS

Η πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το Buford’s Backyard Beer Garden στην Sixth Street, μια περιοχή με έντονη νυχτερινή ζωή, γεμάτη μπαρ και μουσικά κλαμπ, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Ο δράστης πέρασε με το αυτοκίνητό του μπροστά από το μπαρ που ήταν γεμάτο φοιτητές, πριν κάνει αναστροφή και ρίξει τις πρώτες σφαίρες από το SUV του σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και μέσα στο μπαρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέσα στο μπαρ και απέναντι από το δρόμο, δίπλα σε ένα φορτηγό με φαγητό, μερικοί φοιτητές έπεσαν στο έδαφος για να καλυφθούν, ενώ άλλοι παρέμειναν ακίνητοι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Ο ύποπτος ενώ ήταν παρκαρισμένος, βγήκε με ένα τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί άλλους παρευρισκόμενους, πριν οι αστυνομικοί σπεύσουν στη διασταύρωση και τον πυροβολήσουν, είπε η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίσα Ντέιβις.

Πηγές ανέφεραν στο CBS News ότι ο ένοπλος οδηγούσε με ένα SUV κάνοντας κύκλους γύρω από το τετράγωνο όταν άρχισε να πυροβολεί από το ανοιχτό παράθυρο του οχήματος σε άτομα που κάθονταν έξω. Στη συνέχεια βγήκε από το SUV και συνέχισε να πυροβολεί καθώς περπατούσε στον δρόμο.

Είχε τουλάχιστον μία προηγούμενη σύλληψη το 2022 στο Τέξας λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα ανέφεραν επίσης ότι ο Ντιάν είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, Τζιμ Ντέιβις, είπε την Κυριακή ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και «μέλη της οικογένειας Longhorn».

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, το FBI ανακοίνωσε ότι βρήκε «ενδείξεις» στον δράστη και στο όχημά του που τους οδήγησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

