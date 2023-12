Η Καλιφόρνια προετοιμάζεται ξανά για πελώρια κύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού οι μετεωρολογικές Αρχές των ΗΠΑ εξέδωσαν ξανά προειδοποίηση μόλις λίγα 24ωρα μετά το σοκ και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα πελώρια κύματα που έπληξαν την Πέμπτη παράκτιες περιοχές της Πολιτείας.

Πιο αναλυτικά, η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλά κύματα και πλημμύρες σε όλη την ακτογραμμή της Καλιφόρνιας, από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με το ύψος των κυμάτων να προβλέπεται να φθάσει ακόμη και τα 12 μέτρα σε ορισμένες περιοχές!

Ο επικίνδυνος κυματισμός αποδίδεται σε ένα σύστημα καταιγίδων στον Ειρηνικό που έφερε επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία εκδηλώνονται ακραίες παλίρροιες.

«Σημαντικές πλημμύρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε ευάλωτες παράκτιες περιοχές κατά την περίοδο της υψηλής παλίρροιας», προειδοποιεί η NWS. «Μεγάλα κύματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, παρασύροντας ανθρώπους από παραλίες και βράχια, και ανατρέποντας μικρά σκάφη κοντά στην ακτή», αναφέρει.

#HighSurf – Watch when a rogue wave hits the beach at the end of Seward Ave in the City of Ventura. This occurred during the high surf advisory at high tide. Because of this wave eight people were transported to local hospitals. Currently the beaches are closed in Ventura County… pic.twitter.com/VlRlgRLhpn