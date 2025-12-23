Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί αστυνομικός και δράστης από πυροβολισμούς στο Ντέλαγουερ – Βίντεο από το σημείο του περιστατικού

Το επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον
Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης των πυροβολισμών στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ
Περιπολικά στο σημείο των πυροβολισμών στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας Χ

Ένας αστυνομικός της πολιτείας Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, σκοτώθηκε την Τρίτη (2312.2025) στη διάρκεια πυροβολισμών σε υπηρεσία μηχανοκίνητων οχημάτων (DMV – Department of Motor Vehicles) κοντά στο Γουίλμινγκτον, ανέφεραν οι Αρχές. Νεκρός είναι και ο ύποπτος ως δράστης των πυροβολισμών.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ των ΗΠΑ είχε ενημερώσει νωρίτερα για επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό αστυνομικό στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα).

Η πολιτειακή αστυνομία ανέφερε μέσω των social media, ότι η απειλή είχε λήξει πριν από τις 3 το μεσημέρι και συνέχιζαν να αξιολογούν άλλους τραυματισμούς. Ο αστυνομικός δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Οι Αρχές επιβολής του νόμου ενήργησαν γρήγορα για να ασφαλίσουν το σημείο και ο δράστης έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκρός», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντέλαγουερ, Ματ Μέγιερ στο X. «Οι πολιτειακές και τοπικές Αρχές βρίσκονται στο σημείο και συντονίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης», πρόσθεσε.

 

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης, επίσης στο Χ, μέσω του οποίου καλούνταν οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

