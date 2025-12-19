ΗΠΑ: Νεκρός βρέθηκε ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Δύο μέρες μετά δολοφόνησε καθηγητή του ΜΙΤ

Ραγδαίες εξελίξεις στις ΗΠΑ: Ο δράστης που δολοφόνησε δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μπράουν φαίνεται ότι συνδέεται και με τη δολοφονία καθηγητή στο MIT, όπως αποκάλυψε η αστυνομία. Ο δράστης βρέθηκε νεκρός.

Tέλος στην έρευνα για τον ένοπλο που αιματοκύλισε το Πανεπιστήμιο Μπράουν και δολοφόνησε δύο ημέρες αργότερα καθηγητή του MIT, καθώς οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν τον ύποπτο νεκρό μέσα σε αποθηκευτικό χώρο στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ.

Ο δράστης, Claudio Manuel Neves Valente, 48 ετών, φέρεται να αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας και του FBI, μετά από δημόσιες ανησυχίες ότι η υπόθεση είχε «παγώσει».

Το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης, χωρίς να αποκαλύψουν αρχικά το όνομα του υπόπτου. Λίγες ώρες αργότερα, καθώς αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν σε αποθηκευτικό συγκρότημα στο Νιου Χάμσαϊρ, επιβεβαιώθηκε ότι ο ίδιος άνδρας συνδεόταν τόσο με την επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν όσο και με τη δολοφονία καθηγητή στο MIT, στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης.

Το κρίσιμο στοιχείο ήταν ο εντοπισμός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, το οποίο είχε καταγραφεί τόσο στον χώρο της επίθεσης στο Brown όσο και κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο καθηγητής του MIT.

Ποιος είναι ο δράστης – Η σχέση με το MIT και το κοινό παρελθόν

Ο Claudio Manuel Neves Valente ήταν γεννημένος στην Πορτογαλία και είχε αποκτήσει μόνιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ το 2017. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Μπράουν την περίοδο 2000–2001, όπου προετοιμαζόταν για διδακτορικό στη Φυσική, χωρίς ωστόσο να έχει σήμερα καμία ενεργή σχέση με το πανεπιστήμιο.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Christina Paxson, επιβεβαίωσε ότι κατά την περίοδο φοίτησής του είχε συχνή πρόσβαση στο κτίριο όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις αρχές στη σύνδεση του δράστη με τον καθηγητή του MIT που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του.

Οι δύο άνδρες είχαν γεννηθεί στην Πορτογαλία και είχαν παρακολουθήσει το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα Φυσικής στη χώρα τους την περίοδο 1995 – 2000.

Σε αντίθεση με τα θύματα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, τα οποία δεν φαίνεται να γνώριζε, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης και ο καθηγητής του MIT είχαν προσωπική γνωριμία, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους.

Η γενική εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Leah B. Foley, δήλωσε ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε τεχνολογικά μέσα που έκαναν δύσκολο τον εντοπισμό του.

«Ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στην απόκρυψη των ιχνών του», ανέφερε, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο με περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε μαρτυρία πολίτη, ο οποίος είχε έρθει σε σύντομη λεκτική αντιπαράθεση με τον δράστη σε χώρο του πανεπιστημίου και, όταν δημοσιοποιήθηκε σχετική φωτογραφία, επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία.

Βρέθηκε νεκρός με δύο όπλα

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Valente εντοπίστηκε νεκρός μαζί με δύο πυροβόλα όπλα και σακίδιο, ενώ βρέθηκαν και στοιχεία που συνδέουν άμεσα το όχημά του με τη σκηνή της επίθεσης στο Μπράουν.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει σαφή κίνητρα για καμία από τις δύο επιθέσεις, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αντισημιτικού κινήτρου και ότι ο δράστης φαίνεται να έδρασε μόνος.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 500 πράκτορες του FBI, υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ.