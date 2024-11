ΗΠΑ: Ντυνόντουσαν αρκούδες και κατέστρεφαν πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλιφόρνια για να παίρνουν αποζημιώσεις από τις ασφάλειες

Η ιδέα 4 ανδρών από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, να ντυθούν αρκούδες και να καταστρέψουν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους για να πάρουν τις αποζημιώσεις των ασφαλειών, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πάρει το «βραβείο» για τον πιο ευφάνταστο τρόπο που μπορεί κάποιος να εξαπατήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές της Καλιφόρνια πέρασαν χειροπέδες στα τέσσερα άτομα που φάνηκαν σε βίντεο να είναι καμουφλαρισμένοι με στολή αρκούδας και να καταστρέφουν τα αυτοκίνητά τους.

Οι υποψίες για την υπόθεση ξεκίνησαν όταν υποβλήθηκε αίτηση σε μία ασφαλιστική εταιρεία για σκισμένα καθίσματα και κατεστραμμένες πόρτες σε μια πολυτελή Rolls-Royce Ghost, ένα όχημα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

«Μετά από περαιτέρω εξέταση του βίντεο, η έρευνα διαπίστωσε ότι η αρκούδα ήταν στην πραγματικότητα ένα άτομο με στολή αρκούδας», ανέφερε ανακοίνωση του Τμήματος Ασφαλίσεων της Καλιφόρνιας.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

A video that was submitted as part of an insurance claim in January appeared to capture a disturbing scene: a brown bear ransacking a Rolls-Royce parked in a California driveway. But the insurance department determined that it was not, in fact, a bear. https://t.co/oaf6WOlKLL pic.twitter.com/EFEIlPmQ7D