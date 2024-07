ΗΠΑ: Ο εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας «Μπέριλ» απειλεί την Καραϊβική – Εικόνες από την «θωράκιση» της περιοχής

Η αγωνία κορυφώνεται για τους κατοίκους της Καραϊβικής, καθώς ο τυφώνας Μπέριλ, που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο χθες Κυριακή (30.06.2024) απειλεί την περιοχή με «εξαιρετικά επικίνδυνους» ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, εγκυμονώντας «ενδεχομένως φονικούς κινδύνους» για τα νησιά Αντίλλες.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) του Μαϊάμι στις ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο τυφώνας Μπέριλ, που βρισκόταν περίπου 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των νησιών Μπαρμπέιντος, θα παραμένει «κυκλώνας κατηγορίας 4 εξαιρετικά επικίνδυνος» όταν φτάσει στις ακτές νησιών της Καραϊβικής μέσα στην ημέρα σήμερα.

Τα νησιά Μπαρμπέιντος, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και Γρενάδα έχουν τεθεί σε συναγερμό ενόψει της έλευσης του τυφώνα.

Ο Μπέριλ συνοδεύεται από «καταστροφικούς ανέμους, παλιρροϊκά κύματα και ενδεχομένως φονικές καταιγίδες και καταστροφικά κύματα», προειδοποίησε το NHC.

Στη Γρενάδα ο πρωθυπουργός Ντίκον Μίτσελ κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν γρήγορα καταφύγιο και να τηρήσουν την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ για όλο το νησί.

Συνεδρίαση της Καραϊβικής Κοινότητας (Caricom), που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο νησί αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε.

Στα Μπαρμπέιντος οι αυτοκινητιστές έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν ενόψει της έλευσης της καταιγίδας.

Τα σούπερ μάρκετ και τα παντοπωλεία ήταν γεμάτα πελάτες που έκαναν προμήθειες σε νερό, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ σχεδόν παντού πολίτες τοποθετούσαν σανίδες στα παράθυρα των σπιτιών τους.

Ένας τόσο ισχυρός τυφώνας είναι εξαιρετικά σπάνιος νωρίς στην εποχή των κυκλώνων, που στις ΗΠΑ εκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου ως τα τέλη Νοεμβρίου.

«Μόνο πέντε μεγάλοι τυφώνες (κατηγορίας 3 ή και περισσότερο) έχουν καταγραφεί στον Ατλαντικό πριν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Αν ο Μπέριλ γίνει όντως μεγάλος τυφώνας, θα είναι ο έκτος και ο πιο πρώιμος από αυτούς που έχουν καταγραφεί στα ανατολικά», εξήγησε στο Χ ο ειδικός στους τυφώνες Μάικλ Λόουρι.

Το Σάββατο η Μαρτινίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία και το νησί Τομπάγκο τέθηκαν σε συναγερμό για τροπική καταιγίδα.

«Το νησί Τομπάγκο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο επικεφαλής του Φάρλεϊ Ογκουστίν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο (σ.σ. τη Δευτέρα) και θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας».

Ο Μπέριλ ενδέχεται να συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 215 χιλιομέτρων την ώρα, δήλωσε ο Σακίρ Μπεγκ της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Τρινιδάδ- Τομπάγκο, που υπογράμμισε ότι «ο Μπέριλ είναι ένας τυφώνας που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνος ζωές».

Στη Δομινικανή Δημοκρατία οι αρχές έθεσαν όλες τις νότιες ακτές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν να πηγαίνουν στις παραλίες ή να διασχίζουν τρεχούμενα ύδατα.

Αφού περάσει την Καραϊβική, ο Μπέριλ ενδέχεται να φτάσει αύριο Τρίτη το βράδυ στην πολιτεία Κιντάνα Ρόο του Μεξικού, όπου βρίσκονται τα παραθαλάσσια θέρετρα Κανκούν και Ριβιέρα Μάγια.

