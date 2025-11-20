ΗΠΑ: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, δηλώνει «έτοιμος» να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση στο πολιτικό κλίμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τον Λευκό Οίκο; Την παραμονή της συνάντησής του την Παρασκευή (20.11.2025) με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, διαβεβαίωσε ότι είναι «έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» και αποφασισμένος να θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα του κόστους ζωής — μία από τις βασικές υποσχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο 34χρονος Ζόραν Μαμντάνι υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται για μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά για τη σχέση ανάμεσα στην πόλη της Νέας Υόρκης και τον Λευκό Οίκο. Οι προτεραιότητές μου υπερβαίνουν κάθε προσωπική διαφορά.»

Ένας σοσιαλιστής απέναντι σε έναν πρόεδρο που τον αποκαλεί «κομμουνιστή»

Ο Μαμντάνι, προοδευτικός και έντονος επικριτής του Τραμπ, κατηγορεί συχνά τον πρόεδρο ότι «ευνοεί τους πλουσιότερους». Από την πλευρά του, ο Τραμπ εξακολουθεί να τον αποκαλεί «κομμουνιστή» και έχει απειλήσει να παγώσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη.

Ωστόσο, υπάρχει μια πρώτη ένδειξη αποκλιμάκωσης: η συνάντηση οργανώθηκε ύστερα από αίτημα του Μαμντάνι, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε εξαρχής θετικός, δηλώνοντας μάλιστα πρόσφατα ότι θέλει «όλα να πάνε καλά για τη Νέα Υόρκη».

Το κόστος ζωής στο επίκεντρο

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος είπε ότι έχει συναντήσει πολλούς Νεοϋορκέζους που ψήφισαν τον Τραμπ «λόγω της κρίσης του κόστους ζωής». Δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον πρόεδρο «σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ωφελήσει τους Νεοϋορκέζους», αλλά υπόσχεται ότι «θα είναι ο πρώτος που θα αντιταχθεί» αν κάτι βλάψει τους πολίτες.

Στις βασικές του δεσμεύσεις περιλαμβάνεται η αύξηση των κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο, η ενίσχυση του δικτύου λεωφορείων και η επέκταση της πρόσβασης σε δωρεάν παιδικούς σταθμούς.

Μια εκλογή ιστορικής συμμετοχής

Ο Ζόραν Μαμντάνι εξελέγη στις 4 Νοεμβρίου με ποσοστό άνω του 50 %, επικρατώντας μεταξύ άλλων του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες — επίπεδα συμμετοχής που δεν είχαν καταγραφεί από το 1969.