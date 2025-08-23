ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (22.08.2025) ότι σκέφτεται να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο και πιθανώς στη Νέα Υόρκη, συνεχίζοντας έτσι τους ήδη διαταχθέντες σχεδιασμούς ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον και το Λος Άντζελες. «Το Σικάγο είναι ένα χάος. Θα το τακτοποιήσουμε πιθανότατα το επόμενο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι θέλει να κάνει τις μεγάλες πόλεις «πολύ ασφαλείς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε το έργο των εκατοντάδων εθνοφρουρών που βρίσκονται ήδη ανεπτυγμένοι στην Ουάσιγκτον και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει και τον στρατό. «Η Εθνοφρουρά έχει κάνει απίστευτη δουλειά μαζί με την αστυνομία. Δεν χρειάστηκε ακόμη να στείλουμε τον κανονικό στρατό, αλλά είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις

Σύμφωνα με το Politico, το ιδιαίτερο καθεστώς της Ουάσιγκτον επιτρέπει στον Τραμπ να αναπτύσσει εκεί απευθείας στρατεύματα, σε αντίθεση με τις πολιτείες όπου η Εθνοφρουρά βρίσκεται υπό την εντολή των κυβερνητών. Ο πρόεδρος είχε ήδη ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας για να στείλει στρατιώτες στο Λος Άντζελες, μια απόφαση που σήμερα αποτελεί αντικείμενο δικαστικής προσφυγής.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι αντέδρασαν έντονα. Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, κατήγγειλε το μέτρο ως «αδικαιολόγητο και επικίνδυνο», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ κατοίκων και αστυνομίας. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Πρίτσκερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιχειρεί «να καταλάβει τις μεγάλες πόλεις» με μια «αυταρχική αρπαγή εξουσίας».

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, απέρριψε επίσης την ιδέα, τονίζοντας ότι μια τέτοια ανάπτυξη «θα υπονόμευε τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο πολιτείας» για τη μείωση της εγκληματικότητας.