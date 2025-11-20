ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί Δημοκρατικούς για «προδοσία» και κάνει λόγο για θανατική ποινή

Νέα λεκτική κλιμάκωση από τον Ντόναλντ Τραμπ: ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε την Πέμπτη (20.11.2025) τη «στασιαστική συμπεριφορά» έξι Δημοκρατικών εκλεγμένων αξιωματούχων — πρώην στρατιωτικών ή στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών — οι οποίοι κάλεσαν τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να μην εκτελούν υποτιθέμενες «παράνομες εντολές» της κυβέρνησής του.

Σε δύο αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί ακόμη και τη θανατική ποινή, γράφοντας: «ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟ!». Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ήδη χαρακτηρίσει τους συγκεκριμένους εκλεγμένους «προδότες», κατηγορώντας τους ότι υποκινούν ανοιχτά τη στρατιωτική και μυστική υπηρεσιακή ιεραρχία σε ανυπακοή στις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη χώρα μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιδρώντας σε βίντεο που ανέβασαν στο X οι έξι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές, όλοι με προϋπηρεσία στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ένα βίντεο που άναψε φωτιές

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, οι έξι εκλεγμένοι υποστηρίζουν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες των μυστικών υπηρεσιών εναντίον του αμερικανικού λαού». Μεταξύ αυτών, ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού και αστροναύτης της NASA, και η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν, πρώην στέλεχος της CIA στο Ιράκ. «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», τόνισαν προς τους στρατιωτικούς.

JUST IN: President Trump has said that this video by Democratic lawmakers is seditious and punishable by death. pic.twitter.com/MQx4iUeEHo — Quiver Quantitative (@QuiverQuant) November 20, 2025

Το βίντεο δεν διευκρινίζει σε ποιες εντολές αναφέρονται. Ωστόσο, ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν δεχθεί επικρίσεις για την ευρεία χρήση των ενόπλων δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει διατάξει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον, παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών.

Αμφισβητούμενες επιχειρήσεις στο εξωτερικό

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περίπου 20 επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που κατηγορούν — χωρίς να παρουσιάσουν δημόσια στοιχεία — ότι μεταφέρουν ναρκωτικά. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 83 θανάτους, εντείνοντας τις αντιδράσεις για τη στρατιωτική πολιτική του Λευκού Οίκου.