ΗΠΑ: Ο στρατός των Ευρωπαίων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα στα σχέδια Τραμπ

«Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ
Στρατός στη Γροιλανδία
Στρατός στη Γροιλανδία / Reuters

Δεν πτοείται από τίποτα όπως φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, που από ειρηνοποιός, φαίνεται να απειλεί με κατακτήσεις, ιδιαίτερα όπου θα μπορούσε να αποκτήσουν συμφέροντα οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα η Γροιλανδία.

Η αυτόνομη περιοχή, που όμως ανήκει διοικητικά στην Δανία και την γλυκοκοιτάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει γίνει μήλον της Έριδος, με τον αμερικανό πρόεδρο να βρωντοφωνάζει ότι θα την «κατακτήσει» με τον καλό ή τον κακό τρόπο για να μην «πέσει στα χέρια» της Ρωσίας και της Κίνας.

Στην προσπάθεια να μην κάνει κάποιο βεβιασμένο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ, 7 χώρες έχουν αποστείλει κάποιες δυνάμεις. Ως σήμερα στη Γροιλανδία επιχειρούν 15 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 3 Σουηδοί, 2 Νορβηγοί, 2 Φινλανδοί, 1 Βρετανός και ένας Ολλανδός, με την αναμονή να αυξηθούν οι δυνάμεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα Πέμπτη 15.01.2026, ότι η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν παραγωγική, ενώ προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέφτεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το έδαφος αυτό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει» το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

«Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

