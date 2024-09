ΗΠΑ: Ο τυφώνας Έλεν άφησε πίσω του διαλυμένα σπίτια, συντρίμμια και τουλάχιστον 91 νεκρούς

Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω του ο τυφώνας Έλεν, ο οποίος σάρωσε τις ανατολικές και νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 91 νεκρούς, οι περισσότεροι στη Βόρεια Καρολίνα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους και δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα να αυξηθεί. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, της Φλόριντα, της Τζόρτζια και της Βιρτζίνια βλέπουν τα σπίτια τους διαλυμένα και σε πολλές περιπτώσεις θαμμένα κάτω από τόνους λάσπης.

Στη Βόρεια Καρολίνα, την πολιτεία που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα, ο απολογισμός των θυμάτων έφθασε πλέον τους 37 νεκρούς – από τους 10 για τους οποίους γινόταν λόγος προηγουμένως -, 30 από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους σε μόνο μια κομητεία, την Μπάνκομπ.

Άλλοι τουλάχιστον 25 άνθρωποι χάθηκαν στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα και 1 στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Ο τυφώνας Έλεν έφθασε πάνω από το έδαφος στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας το βράδυ της Πέμπτης, όταν κατατασσόταν στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας ως και 225 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Κατόπιν προχώρησε προς βορρά, εξασθενίζοντας σταδιακά, αλλά αφήνοντας τοπίο καταστροφής στον διάβα του.

Στις πληγείσες περιοχές ο Τζο Μπάιντεν

«Είμαι βαθιά θλιμμένος για τις ανθρώπινες απώλειες και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Έλεν», ανέφερε προχθές Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας πως ο δρόμος για να συνέλθουν οι πληγείσες περιοχές «θα είναι μακρύς».

Χθες Κυριακή, οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσαν πως θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές εντός της εβδομάδας.

Οι υλικές ζημιές είναι επίσης πολύ βαριές. «Οι υποδομές υπέστησαν μεγάλες ζημιές», συμπεριλαμβανομένων «των δικτύων ύδρευσης, των επικοινωνιών, δρόμων», ενώ πολλά σπίτια «καταστράφηκαν», συνόψισε χθες στο CBS η Ντιάν Κρίσγουελ, η διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA), υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων συνεχίζονται.

The National Hurricane Center is now forecasting an “unsurvivable storm surge” of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like…video shows Hurricane Ian when it devastated Fort Myers in 2022.#HurricaneHelene #StormSurge… pic.twitter.com/lFKABCMKZc — Kristy Tallman (@KristyTallman) September 26, 2024

Στη Βόρεια Καρολίνα, ορισμένες περιοχές παραμένουν αδιάβατες και η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερα, ανέφερε ο κυβερνήτης Ρόι Κούπερ.

Τέσσερις εθνικές οδοί έχουν κοπεί στο επίπεδο ανάμεσα στη Βόρεια Καρολίνα και το Τενεσί εξαιτίας ζημιών σε γέφυρες, ανέφερε η Κριστίν Γουάιτ του υπουργείου Μεταφορών.

Σχεδόν 2,5 εκατ. νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us, ενώ ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός ανέφερε πως προσέφερε βοήθεια σε χιλιάδες ανθρώπους.

For reference, this is what a 19 foot storm surge looked like when I chased Hurricane Michael. This was Mexico Beach, FL.



You can see why the word “unsurvivable” is being used to describe the potential surge from #Helene. pic.twitter.com/DrAr2aK1Mi — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) September 25, 2024

Καθώς πλησίαζε ο τυφώνας, ο οποίος στο μεταξύ υποβαθμίστηκε, στην Αλαμπάμα, στη Φλόριντα, στην Τζόρτζια, στη Βόρεια Καρολίνα, στη Νότια Καρολίνα και στο Τενεσί κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο και αναπτύχθηκαν κάπου 800 μέλη του προσωπικού της FEMA.

Παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για πλημμύρες σε τομείς της δυτικής Βόρειας Καρολίνας καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν φράγματα, σύμφωνα με τον διευθυντή της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS), τον Κεν Γκρέιαμ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και αντιμετώπισης των συνεπειών των μαζικών πλημμυρών που κατέστρεψαν σπίτια, δρόμους, καταστήματα. Αλλά το έργο των συνεργείων δυσχεραίνουν οι αποκλεισμένοι δρόμοι.

Στο Σίνταρ Κι, νησί περίπου 700 κατοίκων στη δυτική ακτή της Φλόριντας, οροφές σπιτιών ξεριζώθηκαν και τοίχοι διαλύθηκαν. «Μου ραγίζει την καρδιά που το βλέπω αυτό. Σπίτια χάθηκαν, η αγορά χάθηκε, το ταχυδρομείο χάθηκε. Είναι αληθινή τραγωδία και θα είναι δύσκολη η ανοικοδόμηση», ανέφερε ο Γκέιμπ Ντότι, εργαζόμενος στον δήμο.

Στη Νότια Καρολίνα, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δυο πυροσβέστες.

Πελώριες ζώνες υπέστησαν καταστροφές από κατολισθήσεις και πλημμύρες, ως την Άσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταιγίδες στη σύγχρονη ιστορία ορισμένων τμημάτων της Βόρειας Καρολίνας», δήλωσε ο κυβερνήτης Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κίνδυνος να σπάσει το φράγμα Νολατσάκι, στο Τενεσί, αποκλείστηκε προχθές Σάββατο από τις αρχές, έπειτα από πλημμύρες -ρεκόρ. Δόθηκε έγκριση στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στην Έργουιν, στην ίδια πολιτεία, πάνω από 50 ασθενείς και εργαζόμενοι κατέφυγαν στην οροφή νοσοκομείου, από όπου χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ελικόπτερα.

Αφού σχηματίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού, το φαινόμενο πέρασε πάνω από εξαιρετικά θερμά νερά.

«Είναι πιθανό αυτά τα πολύ θερμά νερά να διαδραμάτισαν ρόλο στην ταχεία ενίσχυση του (τυφώνα) Ελέν», τόνισε η κλιματολόγος Άντρα Γκάρνερ.

Heartbreaking scene as catastrophic storm surge leaves Horseshoe Beach, Florida destroyed. Almost every house sustained damage. @MyRadarWX #Hurricane #Helene pic.twitter.com/LcfXADRnEB — Jordan Hall (@JordanHallWX) September 27, 2024

Θερμαίνοντας τα νερά των θαλασσών, η κλιματική αλλαγή κάνει πιο πιθανή την ταχεία ενίσχυση καταιγίδων και το να ενσκήπτουν ισχυροί τυφώνες και κυκλώνες, επισημαίνουν επιστήμονες.