Ο τυφώνας Ιντάλια ενισχύθηκε και πλέον είναι κατηγορίας 4, δηλαδή ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο» που απειλεί τη Φλόριντα και αναμένεται να φτάσει στη συγκεκριμένη Πολιτεία των ΗΠΑ το πρωί της Τετάρτης (30.8.2023, τοπική ώρα).

Οι Αρχές της Φλόριντα έχουν προετοιμαστεί για την έλευση του τυφώνα Ιντάλια, ο οποίος ξεκίνησε από την κατηγορία της «τροπικής καταιγίδας» και πλέον έχει ενισχυθεί στην κατηγορία 4. Σημειώνεται ότι η ανώτατη κατηγορία κινδύνου είναι η 5, οπότε μπορεί κανείς να αναλογιστεί τον συναγερμό που έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το CNN, οι κάτοικοι του Gulf Coast στη Φλόριντα έχουν προειδοποιηθεί να φύγουν από τα σπίτια τους για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους, σχολεία και μαγαζιά είναι κλειστά ενώ η Εθνική Φρουρά είναι έτοιμη να επέμβει όπου χρειαστεί για τυχόν διασώσεις.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, ο τυφώνας Ιντάλια φέρνει ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και καταιγίδες που αναμένονται να προκαλέσουν πρωτοφανείς καταστροφές στην περιοχή του Big Bend.

Ο τυφώνας Ιντάλια ήδη έχει «χτυπήσει» τη δυτική Φλόριντα, έχοντας μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια στην Τάμπα και στο Φορτ Μάιερς και καθώς κινείται προς τις υπόλοιπες περιοχές του Gulf Coast, οι άνεμοί του είναι ικανοί να ξεσηκώσουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους, φτάνοντας το ύψος της θάλασσας μέχρι και 5 μέτρα!

Οι Αρχές και οι μετεωρολόγοι εξήγησαν ότι «αν το δούμε ιστορικά, δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοιος τυφώνας που “χτύπησε” την περιοχή στα δεδομένα μας από το 1851 μέχρι σήμερα. Ποτέ!».

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2024, Ρον ΝτεΣάντις, δήλωσε ότι ο τυφώνας Ιντάλια αναμένεται να «χτυπήσει σημαντικά» την περιοχή του Big Bend και κάλεσε όσους κατοίκους δεν έχουν φύγει από εκεί «να το κάνουν αμέσως».

Η πορεία του τυφώνα Ιντάλια – Πηγή: CNN

Ήδη ο τυφώνας Ιντάλια «χτύπησε» την Κούβα, προκαλώντας πλημμύρες. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN, έχουν κληθεί για εκκένωση 28 κομητείες, 5.500 στελέχη της Εθνικής Φρουράς είναι σε επιφυλακή, έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις από και προς τη Φλόριντα, 3 νοσοκομεία έφτασαν στο σημείο να μεταφέρουν τους ασθενείς τους και να κλείσουν, ενώ 60.000 άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα.

