Το Λος Άντζελες και η υπόλοιπη Νότια Καλιφόρνια προετοιμάζονται για ένα ιστορικό μετεωρολογικό γεγονός τις επόμενες ώρες, καθώς ο τυφώνας Χίλαρι φτάνει στις ακτές του Μεξικού και στη Νότια Καλιφόρνια.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή (18.8.2023) την πρώτη προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για την περιοχή από τα βόρεια του Σαν Ντιέγκο μέχρι τα σύνορα της κομητείας Βεντούρα, καθώς ο τυφώνας Χίλαρι απειλεί το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και τους 20 εκατομμύρια κατοίκους της.

Η αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες επέκτεινε αργότερα την προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα όχι μόνο στο Λος Άντζελες, αλλά και στα βουνά, τις κοιλάδες και τους πρόποδες της κομητείας Βεντούρα. Μια προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένονται συνθήκες τυφώνα εντός της περιοχής.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας χαρακτήρισε χτες την καταιγίδα «δυνητικά ένα άνευ προηγουμένου ακραίο καιρικό φαινόμενο» σε συνέντευξη Τύπου που έγινε εκτάκτως για να συζητηθεί η ετοιμότητα για της επερχόμενες καταιγίδες.

Η επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες Κριστίν Κρόουλι είπε ότι η πόλη έχει περισσότερους από 3.500 πυροσβέστες που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

First videos from Palm Springs, California coming out #HurricaneHilary pic.twitter.com/Tc5G9FseiX — Eric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) August 19, 2023

Αυτή είναι η πρώτη προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα που έχει τεθεί ποτέ σε ισχύ μεταξύ Χαβάης και Τέξας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για «απειλητικές για τη ζωή βροχοπτώσεις και πλημμύρες», καθώς η περιοχή από το Σαν Ντιέγκο έως τη Σάντα Μπάρμπαρα είναι πιθανόν να δεχτεί τεράστιους όγκους βροχής.

Ορισμένες περιοχές είναι πιθανόν να δεχτούν όγκους βροχής δύο ή τριών ετών μέσα σε μόλις δύο ή τρεις ημέρες, ιδιαίτερα στις περιοχές της ερήμου.

Lived beachfront in Florida for many a hurricane. These are the first outter storm bands coming to SoCal Sky Valley #HurricaneHilary

Flash of beauty before the beast pic.twitter.com/m3bVTb8fBe — THE Alex (@TruthsBeTolds) August 19, 2023

Ο τυφώνας Χίλαρι αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 4, δηλαδή αυτήν τη στιγμή προκαλεί ανέμους ως και 250 χλμ./ώρα, που ήδη προκαλούν μεγάλες καταστροφές.

Η «Χίλαρι» εντάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλάζοντας από τροπική καταιγίδα σε τυφώνα κατηγορίας 4 σε μόλις 24 ώρες.

Οι Αρχές πάνω και κάτω από τις ακτές και την ενδοχώρα μέχρι το Παλμ Σπρινγκς και πέρα ​​από αυτό, προετοιμάζονται πυρετωδώς και προτρέπουν τους κατοίκους να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν την επερχόμενη καταιγίδα.

Καμία τροπική καταιγίδα δεν έχει φτάσει στην Καλιφόρνια εδώ και 84 χρόνια και μόνο τρεις έχουν συμβεί στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Η καταιγίδα του 1939 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οι πληγείσες περιοχές είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένες τώρα.

Σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τα απομεινάρια ενός τυφώνα έσπασαν τα ημερήσια ρεκόρ βροχοπτώσεων για το Λος Άντζελες.