ΗΠΑ: Οδηγός στη Φλόριντα πλάκωσε μία Λαμποργκίνι με το φορτηγό της χωρίς να το καταλάβει – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο πάρκινγκ στη Φλόριντα στις ΗΠΑ, όπου μια οδηγός στην προσπάθειά της να παρκάρει το μεγάλο Chevrolet Silverado, το «φόρεσε» πάνω σε μια πολυτελή Λαμποργκίνι που βρισκόταν μπροστά της.

Η οδηγός δεν κατάλαβε καν ότι «πάρκαρε» το φορτηγό της πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνε τον γύρο του διαδικτύου από το πάρκινγκ Crunch Fitness στη Φλόριντα. Στα πλάνα φαίνεται η Λαμποργκίνι να κινείται μέσα στον χώρο στάθμευσης, ψάχνοντας για θέση.

Ταυτόχρονα, το Silverado φαίνεται στο πλάνο του βίντεο να κινείται με αυξημένη ταχύτητα για τα δεδομένα του χώρου. Ο οδηγός της Λαμποργκίνι αντιλαμβάνεται ότι το φορτηγό έρχεται κατά πάνω του, και άρχισε να κάνει όπισθεν.

Ωστόσο, αυτό δεν «έσωσε» το πολυτελές όχημα αφού η οδηγός του φορτηγού τελικά, το καταπλάκωσε και μάλιστα εν αγνοία της!

Δευτερόλεπτα μετά το συμβάν, η οδηγός κατέβηκε από το φορτηγάκι και πιάνει το κεφάλι της με απελπισία στο θέαμα των δύο οχημάτων, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Η δικαιολογία της μάλιστα ήταν ότι δεν είδε καθόλου το αυτοκίνητο που χτύπησε.

Αυτόπτης μάρτυρας, περνά από το σημείο και κοιτάζει το θέαμα χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, όπως δείχνουν τα πλάνα του viral βίντεο.

Ευτυχώς δεν φαίνεται να τραυματίστηκε κανείς. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της Λαμποργκίνι ανέφερε ότι δεν τον ενδιαφέρει που καταστράφηκε το αμάξι του, σημασία για εκείνον έχει το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.