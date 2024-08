ΗΠΑ: Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία μήνυσαν τους Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ για απόπειρα εκφοβισμού και απειλή

Αμέτρητες αντιδράσεις από τους εργαζομένους της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (UAW) προκάλεσε η συνέντευξη που πήρε χθες (12.08.2024) ο Έλον Μασκ στον Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα οι δύο δισεκατομμυριούχοι να μηνυθούν για εκφοβισμό και απειλές.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για πρόεδρος των ΗΠΑ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ και ο υποστηρικτής του Έλον Μασκ, χθες το βράδυ μίλησαν στο Χ (πρώην Twitter) κάνοντας πολλές χλευαστικές δηλώσεις σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία.

«Βλέπω τι κάνετε. Φτάνετε, ρωτάτε “Μήπως θέλετε να παραιτηθείτε;” και εκείνοι ξεκινούν απεργία», είπε ο Τραμπ στον συνομιλητή του.

«Εκείνοι απεργούν και εσείς λέτε: “Καλά λοιπόν, απολύεστε όλοι. Απολύεστε όλοι”», συνέχισε και στη συνέχεια έβαλε τα γέλια με τον Έλον Μασκ.

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη:

