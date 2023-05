Σοκ προκαλούν οι εικόνες από επιχείρηση της αστυνομίας στις ΗΠΑ όπου άνδρας δέχεται καταιγισμό πυρών από αστυνομικούς, με σχεδόν 50 σφαίρες να ρίχνονται εναντίον του, εκ των οποίων οι εννιά τον πέτυχαν, αλλά τελικά γλίτωσε από θαύμα και δεν έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα όλα αυτά έγιναν ενώ η μητέρα του ήταν κοντά του και έφυγε τρέχοντας για να γλιτώσει.

Το απίστευτο περιστατικό με την… βροχή από σφαίρες ήρθε στην επιφάνεια μετά την μήνυση που έκανε ο Trevor Mullinax κατά κομητείας της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, του γραφείου του σερίφη της περιοχής και των αστυνομικών που μετείχαν στο συμβάν.

Όλα έγιναν στις 7 Μαΐου του 2021. Ένας φίλος του Trevor Mullinax πήρε τηλέφωνο τις αρχές και είπε ότι ο τότε 27χρονος είχε πάθει αμόκ και ήθελε να αυτοκτονήσει με ένα μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Trevor Mullinax σε ένα χωράφι στην περιοχή των ΗΠΑ όπου έμενε. Δίπλα του ήταν η μητέρα του, που τον παρακαλούσε να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε και να βγει από το αμάξι του.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον 29χρονο να βγει από το αμάξι. Η πλευρά του γραφείου του σερίφη της περιοχής των ΗΠΑ είπε ότι οι αστυνομικοί είδαν τον Trevor Mullinax να κρατάει μια καραμπίνα μέσα στο όχημα και άρχισαν να ρίχνουν βολές κατά ριπάς εναντίον του.

GRAPHIC – If you or a loved one is experiencing severe emotional distress, contemplating suicide, and no one else is in danger, do not call the police. Thankfully, #TrevorMullinax survived this attempted murder by trigger happy deputies of #YorkCounty #Sheriff's Office. #Police pic.twitter.com/Lm9lSwtZJf