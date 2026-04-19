ΗΠΑ: Οκτώ νεκρά παιδιά μετά από πυροβολισμούς σε γειτονιά στην Λουιζιάνα

Δέκα άτομα δέχτηκαν πυρά, τα οκτώ θανάσιμα και ηλικίας από ενός έως 14 ετών
Αστυνομία
Francis Chung/POLITICO via AP Images

Οκτώ παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα το πρωί της Κυριακής (19.04.2026), σύμφωνα με την αστυνομία στις ΗΠΑ.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος του Σρίβπορτ έσπευσαν στο τετράγωνο 300 της West 79th Street λίγο μετά τις 6 π.μ., μετά από αναφορές για οικογενειακή διαμάχη. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρίστοφερ Μπορντελόν έκανε λόγο για «εκτεταμένο τόπο εγκλήματος», καθώς η επίθεση σημειώθηκε σε δύο σπίτια της περιοχής και σε ένα τρίτο στην κοντινή οδό Χάρις στην Λουιζιάνα στις ΗΠΑ.

Δέκα άτομα δέχτηκαν πυρά, τα οκτώ θανάσιμα και ηλικίας από ενός έως 14 ετών, δήλωσε ο Μπορντελόν σε συνέντευξη Τύπου. Ανέφερε ότι η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου.

«Ο δράστης, αφού εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, προέβη σε κλοπή αυτοκινήτου ακριβώς εδώ, κοντά στη γωνία της West 79th και της Lynnwood, οπότε και αστυνομικοί της περιπολίας του Σρίβπορτ τον καταδίωξαν», είπε ο Μπορντελόν.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και ο φερόμενος ως ύποπτος σκοτώθηκε, ανέφερε ο Μπορντελόν.
«Πιστεύουμε ότι είναι το μόνο άτομο που πυροβόλησε σε αυτές τις τοποθεσίες», δήλωσε ο Μπορντελόν.

Η αστυνομία δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον φερόμενο ως ύποπτο, αλλά ο Μπορντελόν ανέφερε ότι μερικά από τα παιδιά στα σπίτια «ήταν απόγονοί του». Η έρευνα για το μακελειό βρίσκεται σε εξέλιξη.

