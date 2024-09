ΗΠΑ: Όπρα Γουίνφρεϊ και Μέγκαν Μαρκλ έκαναν εμφάνιση – έκπληξη σε βιβλιοπωλείο της Καλιφόρνια

Στα εγκαίνια ενός βιβλιοπωλείου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ βρέθηκε η Μέγκαν Μαρκλ η οποία μίλησε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το βιβλιοπωλείο «Godmothersbooks» άνοιξε στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, κοντά στην κατοικία της Μέγκαν Μαρκλ στο Μοντεσίτο, εκεί όπου διαμένει από το 2020 με τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι. Η γνωστή παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ πραγματοποίησε εκεί την εκδήλωσή της «Oprah’s book club» έχοντας ομιλήτρια την δούκισσα του Σάσσεξ.

«Η πιο φωτεινή στιγμή των ομιλητών» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η συγγραφέας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο ηθοποιός Μάρκο Λεόνε, ο συγγραφέας Σάκα Σενγκόρ και η ειδικός σε θέματα αστρολογίας και ψυχολογίας, Τζέννιφερ Φριντ, σύμφωνα με το People.

Η δούκισσα του Σάσεξ, στα εγκαίνια του «Godmothers» το οποίο δημιουργήθηκε από τις Τζένιφερ Ρούντολφ Γουόλς και Βικτόρια Τζάκσον, στο Summerland της Καλιφόρνιας, επέλεξε να φορέσει μία μπλε ολόσωμη φόρμα Club Monaco ενώ την συνδύασε με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια.

“An evening with Oprah.” Duchess Meghan attended an Oprah book club session in Montecito.#DuchessofSussex



📸Marco Leone pic.twitter.com/LKU60YYltI