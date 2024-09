ΗΠΑ: Οργισμένος ο πρόεδρος Μπάιντεν μετά τη δολοφονική επίθεση στο σχολείο της Τζόρτζια με τους 4 νεκρούς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να δεχθούν ότι οι φονικοί πυροβολισμοί στα σχολεία της χώρας «γίνονται ο κανόνας» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν λέγοντας ότι «θρηνεί» για τον θάνατο αρκετών ανθρώπων μετά τους πυροβολισμούς σε λύκειο της Τζόρτζια.

«Αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια χαρούμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Γουίντερ της Τζόρτζια, μετατρέπεται σε μια φρικτή υπενθύμιση: Η ένοπλη βία συνεχίζει να καταστρέφει τις ζωές των συμπολιτών μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καλώντας εκ νέου το Κογκρέσο να δράσει, κυρίως απαγορεύοντας τα τουφέκια.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ μίλησε για «ανείπωτη τραγωδία» μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε λύκειο της Τζόρτζια.

«Είμαι συντετριμμένος για τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

«Τέσσερις νεκροί. Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία με τραύματα. Ο ύποπτος κρατείται και είναι ζωντανός», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια.

Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος έφηβος.

