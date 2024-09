ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και εννέα τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Τζόρτζια

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε σήμερα το μεσημέρι (04.09.2024) σε λύκειο σχολείο στη Τζόρτζια της Αμερικής.

Μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς και 9 έχουν τραυματιστεί. Το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι πως κάποιοι από τους τραυματίες χτύπησαν στην προσπάθειά τους να φύγουν από το σχολείο της Αμερικής.

Μαθητές και καθηγητές στο άκουσμα των πυροβολισμών ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι και να κρύβονται μέσα στις αίθουσες. Όταν τα πυρά σταμάτησαν, ξεκίνησαν να ακούγονται κραυγές και κλάματα, αποκάλυψε ένας 17χρονος μαθητής.

«Έκλαιγα, δεν ήθελα να πεθάνω με αυτόν τον τρόπο», είπε η καθηγήτρια Camille Nelms που όταν άκουσε τους πυροβολισμούς ξέσπασε σε δάκρυα.

Τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ελικόπτερα των τηλεοπτικών σταθμών, έδειξαν τους μαθητές που έτρεχαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του σχολείου ενώ στο σημείο έφταναν πολλά ασθενοφόρο.

Σε άλλα βίντεο φαίνεται η προσπάθεια των μαθητών που με σβηστά τα φώτα μέσα στις σχολικές αίθουσες δεν ξέρουν που να κρυφθούν.

