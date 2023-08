Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες αεροπλάνου της American Airlines όταν ξαφνικά το αεροσκάφος τους έκανε μια απότομη βουτιά 15.000 ποδιών μέσα σε 3 λεπτά.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αεροπλάνο που ξεκίνησε από τη Βόρεια Καρολίνα και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Γκέινσβιλ παρουσίασε βλάβη με τον πιλότο της American Airlines να αναγκάζεται σε απότομη κάθοδο.

Συγκεκριμένα η βλάβη παρουσιάστηκε στο σύστημα συμπίεσης της καμπίνας και μόλις ο πιλότος το κατάλαβε συνειδητοποίησε πως έπρεπε να πετάξει σε χαμηλότερο υψόμετρο μέσα σε λίγα λεπτά.

Στην καμπίνα άρχισαν να ακούγονται δυνατοί κρότοι, ενώ έντονη ήταν και η μυρωδιά του καμένου με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τρομοκρατηθούν.

«Ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο. Ήταν πολύ τρομακτικό. Συγχαρητήρια στο εκπληκτικό πλήρωμα και τους πιλότους της πτήσης American Air 5916. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη μυρωδιά καμένου και τους ισχυρούς κρότους» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter επιβάτης.

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ