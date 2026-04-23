ΗΠΑ: Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο υπουργός του Πολεμικού Ναυτικού – «Δεν κατάλαβε ποιος είναι το αφεντικό»

Αιφνιδιαστική παραίτηση από τον υπουργό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, εν μέσω του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα λιμάνια του Ιράν. Πρόκειται για τη δεύτερη αποχώρηση υψηλόβαθμου αξιωματούχου μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Η ανακοίνωση για την παραίτηση του Τζον Φέλαν ήρθε την Τετάρτη (22.04.2026) «πιάνοντας» πολλούς απροετοίμαστους. «Αποχωρεί από την κυβέρνηση με άμεση ισχύ», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Χ, με την θέση του να αναλαμβάνει προσωρινά ο υφυπουργός, Χουνγκ Κάο.

Η εντολή φέρεται πως ήρθε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά από εβδομάδες εντάσεων μεταξύ του Τζον Φέλαν και του Πιτ Χέγκσεθ. Ωστόσο, η απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου για τον υπουργό, σχετικά με την αργή πρόοδο της ναυπηγικής, φέρεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Το παρασκήνιο

«Δεν κατάλαβε ότι δεν ήταν το αφεντικό», είπε πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση στο Αxios.

«Η δουλειά του είναι να ακολουθεί τις διαταγές που του δίνονται, όχι τις διαταγές που πιστεύει ότι πρέπει να δοθούν».

Το CNN από την άλλη μεταδίδει πως επικρατούσε ένταση εδώ και καιρό μεταξύ του Τζον Φέλαν και του Πιτ Χέγκσεθ. Ο λόγος αφενός η καθυστερημένη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, αφετέρου η άμεση επικοινωνία του Φέλαν με τον Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας θεώρησε αυτήν την κίνηση ως μία προσπάθεια του Φέλαν να τον παρακάμψει.

Η απόφαση φαίνεται να πάρθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ – Χέγκσεθ στον Λευκό Οίκο για ζητήματα που εμπίπτουν στον Πολεμικό Ναυτικό.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ απογοητεύτηκε από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και έτσι πείστηκε πως πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ να «το φροντίσει». Ο Χέγκσεθ έστειλε ένα μήνυμα στον Φέλαν ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή θα απολυόταν, είπε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Φέλαν, ωστόσο, δεν φαινόταν να πιστεύει ότι ο Τραμπ γνώριζε το μήνυμα, και σύντομα άρχισε να τηλεφωνεί σε άλλους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ρωτώντας αν είχαν ακούσει ότι του είχε ζητηθεί να παραιτηθεί και αν γνώριζαν αν ο πρόεδρος ήταν ενήμερος για αυτό.

Ήταν περίπου τότε που ο Πάρνελ εξέδωσε τη δήλωση.

Εφόσον ο Φέλαν δεν μπορούσε να πειστεί, ζήτησε συνάντηση με τον Τραμπ για να μάθει τι συμβαίνει.

Τότε, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για λίγο στο λόμπι της Δυτικής Πτέρυγας με τον Ντόναλντ Τραμπ να του επιβεβαιώνει πως μόλις έχασε την θέση του.