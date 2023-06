Εικόνες πύρινης κόλασης εκτυλίχθηκαν στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ όταν βυτιοφόρο όχημα πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να εκραγεί και να καταρρεύσει γέφυρα μεγάλου αυτοκινητοδρόμου.

Όλα έγιναν σήμερα (11.6.2023) στον αυτοκινητόδρομο Ι-95 στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένα βυτιοφόρο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το βυτιοφόρο που πιθανότατα κουβαλούσε εύφλεκτα υλικά έγινε αμέσως παρανάλωμα του πυρός. Από την φωτιά προκλήθηκε μια πραγματικά τεράστια έκρηξη, που προκάλεσε κατάρρευση της γέφυρας του αυτοκινητοδρόμου των ΗΠΑ, κάτω από την οποία ήταν το βυτιοφόρο.

Το συμβάν έγινε σε ράμπα του αυτοκινητοδρόμου Ι-95 που βρίσκεται στην λεωφόρο Κότμαν στην περιοχή Τακίνι της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ.

you could make a whole ass We Didnt Start The Fire song with ridiculous events that happened this year in Philadelphia alone https://t.co/glCfDLbBya