Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσιγκτον, καθώς η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά σε ένα γραφείο τελετών.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο 4000 της Benning Road NE και στο σημείο βρίσκονται πολλοί αστυνομικοί.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας άνδρας έχει χάσει τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, καθώς οι άνθρωποι που είχαν μόλις παρευρεθεί σε μια κηδείας βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από το γραφείο τελετών Stewart κοντά στην 40th and Benning Road NE.

BREAKING: Another Mass Shooting.



At least 3 people shot outside of the Stewart Funeral Home in Washington DC on the 4000 block of Benning Road Northeast. Minnesota Avenue NE East & West is also CLOSED. No word if the shooter has been apprehended.



Details are coming in. We… pic.twitter.com/XEdTUe8Udo