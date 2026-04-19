ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο της Άιοβα – Πληροφορίες για μια νεκρή και αρκετούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα , στις κεντροδυτικές ΗΠΑ, μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ύστερα από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια 22χρονη γυναίκα που έχει χάσει τη ζωή της, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κανέναν θάνατο.

«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.

«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις αρχές έλαβαν κλήση για «μεγάλη συμπλοκή» στο τετράγωνο 100 της οδού Ιστ Κόλετζ Στριτ στις 1:46 π.μ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άκουσαν πυροβολισμούς.

«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα κάνει γνωστό πως πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί κοντά στη διασταύρωση των οδών College Clinton, μια συνοικία που είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.