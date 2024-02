ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μέσα σε εκκλησία στο Χιούστον – Νεκρή η δράστης

Πυροβολισμοί έπεσαν στην εκκλησία του Lakewood στο Χιούστον των ΗΠΑ. Ένα παιδί φέρεται να έχει δεχτεί σφαίρα, ενώ η δράστης είναι νεκρή, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το foxnews.com, η αστυνομία του Χιούστον έλαβε κατεπείγουσα κλήση για πυροβολισμούς στην εκκλησία του Lakewood.

Ο αστυφύλακας Άλαν Ρόζεν της κομητείας Χάρις είπε πως μία νεαρή γυναίκα ένοπλος είναι πλέον νεκρή και ότι ένα παιδί μεταξύ 5 και 9 ετών πυροβολήθηκε, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής (11.02.2024), ώρα Ελλάδας, λίγο πριν αρχίσει η ισπανόφωνη εκκλησιαστική λειτουργία.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή και χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter), η αστυνομία του Χιούστον.

Η εκκλησία επιβεβαίωσε στην πλατφόρμα X ότι υπήρξε πυροβολισμός και ζήτησε από τους χρήστες «να προσευχηθούν για το Lakewood και την κοινότητά μας».

Pastor Joel Osteen addresses media after shooting at Lakewood Church in Houston: “We don’t understand why these things happen, but we know God’s in control.” https://t.co/rzYNp0xEmk pic.twitter.com/r2uDjli4Ey