ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών που έπεσαν σε Πανεπιστήμιο στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου (09.11.2024).

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Tuskegee, στην Αλαμπάμα κατά τη διάρκεια πάρτι- οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με φοιτητές, αποφοίτους και μέλη της κοινότητας που γιόρταζαν την 100ή επέτειο επιστροφής του σχολείου.

Στα βίντεο που ανέβηκαν στα social media από το συμβάν, ακούγονται οι πυροβολισμοί, τη στιγμή που τρομοκρατημένοι παρευρισκόμενοι κρύβονται σκυμμένοι στο έδαφος πίσω από αυτοκίνητα.

Το θύμα των πυροβολισμών δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, αλλά κάποιοι από όσους τραυματίστηκαν ήταν, δήλωσε το πανεπιστήμιο στην εφημερίδα The Post.

#Violence in #US. 1 person was killed and several others were injured in a shooting at #TuskegeeUniversity in #Alabama.The causes?silence.

The injured, including students from University,were hospitalized in #Opelika and Hospital in #Montgomery. pic.twitter.com/gY0xs8LGM1