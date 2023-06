Νέο σοκαριστικό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε συναυλία στην Ουάσιγκτον, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε μεταξύ των θεατών και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στο Gorge Amphitheatre της Ουάσιγκτον, εκεί όπου δίνονταν συναυλίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Beyond Wonderland. Όπως αναφέρει το ABC News, τουλάχιστον 5 είναι οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές κλήθηκαν περίπου στις 20:45 του Σαββάτου (18.6.2023, ώρα ΗΠΑ) για τον ένοπλο δράστη, ο οποίος εισέβαλε στον χώρο της κατασκήνωσης και άνοιξε πυρ. Το φεστιβάλ Beyond Wonderland διαρκεί 3 μέρες και αρκετός κόσμος κάνει κάμπινγκ ενώ πραγματοποιούνται live εμφανίσεις καλλιτεχνών ηλεκτρονικής μουσικής.

BREAKING: Several victims in Gorge Amphitheatre shooting, with suspect in custody. June 18, 2023

Please avoid the Gorge Gate H campgrounds area as it is closed due to an incident that has been handled by local authorities. There is no current danger to festival goers or the campgrounds. — Beyond Wonderland at The Gorge (@BeyondWlandPNW) June 18, 2023

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε λίγο μετά ότι ο δράστης συνελήφθη, αναφέρει το τοπικό μέσο Fox3Now.