Ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στη Βαλτιμόρη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς και 29 τραυματίες.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για τους πυροβολισμούς στο Μπρούκλιν της Βαλτιμόρης, παρά μόνο ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μέρος που είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Ρεμπέκα Πράιορ του FOX News στη Βαλτιμόρη, ο κόσμος είχε μαζευτεί για τον εορτασμό της Brooklyn Day, πιθανότατα μια τοπική γιορτή. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί ήταν ανελέητοι και χωρίς σταματημό.

Μάλιστα, η ίδια αναφέρει ότι στο σημείο έχουν αρχίσει να φτάνουν γονείς που ψάχνουν τα παιδιά τους, τα οποία δεν έχουν δώσει σημεία ζωής… Οι Αρχές θα δώσουν συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αξιωματούχος της επιβεβαίωσε πως οι τραυματίες είναι 29.

