Ένας ένοπλος σκότωσε τρία άτομα «τυχαία» αφού άνοιξε πυρ σε ένα ψιλικατζίδικο στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσαν οι Αρχές. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 03:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η DailyMail, ο 21χρονος Τζαρίντ Χάντοκ είναι ο ύποπτος που έχουν εντοπίσει οι Αρχές για τους πυροβολισμούς στο ψιλικατζίδικο Central K στη Γιακίμα της Ουάσιγκτον, περίπου 110 μίλια νοτιοανατολικά του Σιάτλ.

«Φαίνεται πως πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση μεταξύ του ενόπλου και των ανθρώπων που πυροβόλησε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιακίμα, Μάθιου Μάρεϊ. «Ο άνδρας μπήκε απλά στο κατάστημα και άνοιξε πυρ από το πουθενά».

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο ύποπτος πήγε στο βενζινάδικο απέναντι από το ψιλικατζίδικο και προσπάθησε να μπει μέσα αλλά βρήκε τις πόρτες κλειδωμένες. Στη συνέχεια μπήκε στο ψιλικατζίδικο Circle K, έβγαλε το όπλο του, πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ δύο άτομα.

Μετά, βγήκε έξω από το ψιλικατζίδικο, είδε ακόμη έναν άνθρωπο, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε και αυτόν εν ψυχρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές, πήγε ξανά στο βενζινάδικο και έκλεψε ένα αυτοκίνητο.

Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει το όχημα διαφυγής του υπόπτου, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Πιστεύεται ότι το αυτοκίνητο είναι ένα ασημί ή γκρί Κράισλερ.

Manhunt underway in Yakima, WA after police say shooter killed 3 people at random in a convenience store. Sickening to see still more lives lost after the tragedies of the past few days. My heart is with friends in Yakima, my 1st tv job was therehttps://t.co/0Bawj5vHXH pic.twitter.com/84dX8nLjP5