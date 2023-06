Νέο σοκαριστικό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα Κυριακή (18.6.2023) στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Γουίλοουμπρουκ του Ιλινόι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 17 θύματα.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ μέσα σε μια ημέρα, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί αυτό σε φεστιβάλ της Ουάσιγκτον με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Τώρα, σημειώθηκε στο Ιλινόι, περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, επικαλούμενα τις Αρχές και αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 17 είναι τα θύματα των πυροβολισμών που έπεσαν σε μια παράνομη κατάληψη δρόμου στην περιοχή Γουίλοουμπρουκ.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των θυμάτων. Ωστόσο, σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονταν περίπου 200 με 300 άτομα, πριν πέσουν οι πυροβολισμοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα ΗΠΑ).

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa