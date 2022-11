Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε συνοικία του Ντένβερ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη (ή των δραστών).

Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντένβερ έκανε λόγο για έξι ανθρώπους που δέχθηκαν πυροβολισμούς, αλλά στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως είναι τελικά πέντε.

Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός και οι υπόλοιποι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός μαύρου SUV, το οποίο εκτιμάται πως χρησιμοποίησε ο δράστης (ή οι δράστες) της επίθεσης, ζητώντας από όποιον έχει δει το ύποπτο αυτοκίνητο να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

PLZ RT: The dark vehicle in this photo is believed to have been used by the suspect(s) in this shooting. If you see it or know the person(s) associated with this vehicle, please call 720-913-7867. We do not have make/model confirmed at this time. #Denver pic.twitter.com/RpKLgaJLWM