Τον ξυλοδαρμό μιας κοπέλας ζήτησε από την ομάδα ασφάλειάς του ένας ράπερ στις ΗΠΑ, επειδή αυτή του πέταξε παγάκια.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο ράπερ Blueface σε συναυλία στις ΗΠΑ, να φωνάζει μια κοπέλα από το κοινό στην σκηνή και να της λέει: «μου πετάς διάφορα; Έλα εδώ πάνω».

Η κοπέλα είπε ότι δεν πέταξε κάτι, με τον ράπερ να απαντά πως «αλήθεια; Δεν πέταξες τίποτα; Είσαι η μοναδική με ποτήρι με παγάκια».

Αφού ανέβηκε στη σκηνή, της έσπρωξε προς την ομάδα ασφαλείας λέγοντας «ορμήξτε της»

Οι άνδρες της ομάδας και η σύντροφός του τη χτυπάνε με μανία. Ο συγκεκριμένος είναι σε τριετή επιτήρηση, αφού το 2022 είχε πυροβολήσει έναν άνδρα στο Λας Βέγκας.

Rapper invited white woman on stage and then orders her assault. pic.twitter.com/aNzpcxjaVW

Rapper Blueface invites a woman on stage only for her to get jumped.pic.twitter.com/xTGXGRO0Kj