Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βιντεάκι που δείχνει μια νεαρή φοιτήτρια να επιτίθεται σωματικά και λεκτικά σε μαύρη υπάλληλο στην εστία της. Η 22χρονη συνελήφθη και αντιμετωπίζει πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων η επίθεση και η αντίσταση κατά της Αρχής.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την New York Post, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στις ΗΠΑ και καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα με το κινητό του, ενώ στη συνέχεια το βιντεάκι ανέβηκε και στα social media.

Η 22χρονη Sophia Rosing, η οποία είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στη βραδινή της έξοδο, επέστρεψε στην εστία όπου διαμένει. Η Kylah Spring, η οποία είναι επίσης φοιτήτρια και εργάζεται στη ρεσεψιόν της εστίας για να καλύπτει ορισμένα από τα έξοδα των σπουδών της, είχε την… ατυχία να έχει βάρδια εκείνη των ώρα.

Βλέποντας την 22χρονη φοιτήτρια μεθυσμένη να τρεκλίζει, την πλησίασε για να δει αν είναι εντάξει, και τότε δέχθηκε μια τελείως απρόκλητη λεκτική επίθεση με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την εμφάνισή της, το χρώμα του δέρματός της και την κοινωνική της τάξη.

«Δεν φταίω εγώ που είσαι μαύρη και άσχημη» έλεγε μεταξύ άλλων η 22χρονη στην υπάλληλο της εστίας, απαιτώντας να κάνει εκείνη κάποιες δικές της αγγαρείες και χρησιμοποιώντας επανειλημμένα ρατσιστικές βρισιές.

«Μπορείς σε παρακαλώ να σταματήσεις;», εμφανίζεται στο βίντεο να λέει η Kylah Spring στην 22χρονη μεθυσμένη φοιτήτρια, ενώ προσπαθεί να την εμποδίσει να τη χτυπήσει, πιάνοντάς της τα χέρια.

«Χριστέ μου, δεν πληρώνομαι αρκετά για όλο αυτό», σχολιάζει η υπάλληλος, ενώ η 22χρονη μεθυσμένη φοιτήτρια επαναλαμβάνει συνεχώς τις ίδιες βρισιές γελώντας.

University of Kentucky student Sophia Rosing arrested and charged after assaulting another student who was at work and calling her a “nigger bitch” https://t.co/kzNRYupfj8 pic.twitter.com/WuOi4Stauo

Σύμφωνα με τη Kylah Spring, προτού τελικά φτάσει η αστυνομία και συλλάβει την 22χρονη, εκείνη είχε ήδη προλάβει να της ρίξει αρκετές γροθιές, να την κλωτσήσει στο στομάχι και να της δαγκώσει το χέρι. Όταν ο αστυνομικός ζήτησε το όνομά της, εκείνη αρνήθηκε να το δώσει και έφτασε στο σημείο να επιτεθεί και σ’ εκείνον, όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο να συλληφθεί.

Το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι καταδίκασε την επίθεση με δήλωση που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό.

Early this morning, a disturbing incident was captured on video in a residence hall. The video is deeply offensive, and we take it very seriously.