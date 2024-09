ΗΠΑ: Σε κατάσταση συναγερμού η Φλόριντα από τον κυκλώνα «Χέλεν» – «Πνίγηκαν» χωριά, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι

Κάτω από ένα μέτρο νερού βυθίστηκε το μικρό χωριό Γκουανιμάρ της Κούβα των ΗΠΑ από τον μεγάλο κυκλώνα «Χέλεν» που έχει σαρώσει ότι έχει βρει μπροστά του. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει μπει και η γειτονική – από το νησί- Φλόριντα, που αναμένει σήμερα το βράδυ (26.09.2024) να δει το πέρασμα του φαινομένου.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Φλόριντα των ΗΠΑ εν όψει της άφιξης του κυκλώνα «Χέλεν», μιας και όπως φαίνεται πρόκειται για ένα μεγάλο και πολύ καταστροφικό φαινόμενο.

Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει ήδη τα 140 χλμ την ώρα και ο κυκλώνας μπορεί να φτάσει και την κατηγορία 4, κάτι που δείχνει πως πιθανόν θα υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

Λόγο για επικίνδυνες παλίρροιες, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές κάνει το NHC στο δελτίο του.

«Μία καταστροφική και φονική καταιγίδα θα μπορούσε να πλήξει την Ακτή Μπιγκ Μπεντ, στο βόρειο τμήμα της Φλόριντας, όπου οι πλημμύρες θα μπορούσαν να φθάσουν σε ύψος 6 μέτρων μαζί με καταστροφικά κύματα», συμπλήρωσε το NHC.

Από αυτήν την καταστροφή υπάρχει περίπτωση η ενδοχώρα να μην υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι κάτοικοι τις τελευταίες ώρες χτίζουν «προπύργια» από σακιά με άμμο για να μην πλημμυρίσουν τα σπίτια τους.

Πριν η τροπική καταιγίδα «Χέλεν» μετατραπεί σε κυκλώνας, σάρωσε και την Κούβα που ουσιαστικά βρίσκεται απέναντι από την Φλόριντα.

Στο τροπικό νησί προκλήθηκαν καταρρακτώδεις βροχές, με το ύψος της βροχής να φθάνει τα 100 χιλιοστόμετρα σε ορισμένες κοινότητες, ενώ οι ριπές ανέμου ανήλθαν σε σχεδόν 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Το μικρό χωριό Γκουανιμάρ, στο δυτικό τμήμα του νησιού, βυθίστηκε κάτω από ένα μέτρο νερού. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα ρούχα τους στις στέγες των σπιτιών τους ώστε να στεγνώσουν.

Κάποιοι άλλοι φόρεσαν γαλότσες και ξεκίνησαν να μοιράζουν τρόφιμα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.

Οι γειτονικές πολιτείες έχουν τεθεί επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η πόλη Ατλάντας στην Τζόρτζια αναμένει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις αύριο.

Για το τρομακτικό φαινόμενο η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη να βοηθήσει την Φλόριντα και όλες τις Πολιτείες που θα βρεθούν στην πορεία της καταιγίδας.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις επέβαλε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχεδόν όλες τις κομητείες της πολιτείες, 67 στον αριθμό.

Σε ετοιμότητα μπήκε επίσης η Εθνοφρουρά και χιλιάδες άνθρωποι που θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης, αποκατάστασης του ηλεκτρικού ρεύματος και καθαρισμού των δρόμων.

❗️🌀🇺🇲 – Hurricane Helene is forecast to make landfall in Florida tonight with catastrophic potential, bringing strong winds, heavy rain and record storm surge flooding.



Helene is moving quickly and its impacts, including flooding, destructive winds and tornadoes, could extend… pic.twitter.com/7UWy4BOZxd