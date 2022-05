Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ψηφίσει να ακυρωθεί η ιστορική απόφαση του 1973 που νομιμοποιούσε την άμβλωση. Μέχρι στιγμής πάντως ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το δημοσίευμα.

Η άμβλωση είναι ένα από τα ζητήματα που διχάζουν περισσότερο την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Δημοσκόπηση του 2021 που διεξήγαγε το Pew Research Center κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 59% των ενήλικων Αμερικανών πιστεύει ότι η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ το 39% ότι θα πρέπει να είναι παράνομη στις περισσότερες ή σε όλες τις περιπτώσεις.

Η άνευ προηγουμένου διαρροή για αυτή την απόφαση έχει προκαλέσει σοκ στην αμερικανική κοινωνία, κυρίως επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο έχει τη φήμη ότι κρατά μυστικές τις εσωτερικές του διεργασίες και οι διαρροές αυτού του είδους δεν είναι συνηθισμένες. Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η είδηση, διαδηλωτές κατά της άμβλωσης συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον φωνάζοντας «η Ρόου εναντίον Γουέιντ πρέπει να φύγει», ενώ υπέρμαχοι του δικαιώματος αυτού των γυναικών απαντούσαν «η άμβλωση ισοδυναμεί με ιατρική περίθαλψη».

Things are growing increasingly tense outside of the Supreme Court tonight. pic.twitter.com/od6OZkkz4o — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) May 3, 2022

Happening NOW: Protesters are arriving at the Supreme Court following the leaked SCOTUS draft voting to end abortion rights in the United States and overturn Roe V. Wade.



Video credit: @Osinttechnical. pic.twitter.com/LNIXK5dKz3 — Vishal P. Singh (they/he) 🏳️‍⚧️ (@VPS_Reports) May 3, 2022

Το Politico αναφέρει πως από το προσχέδιο της γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προκύπτει πως έχει ήδη γίνει ψηφοφορία με την οποία ανατρέπεται η ιστορική απόφαση στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ του 1973 για τις αμβλώσεις.

Η απόφαση στην υπόθεση του 1973 ήταν “κατάφωρα εσφαλμένη εξαρχής”, αναφέρει στο προσχέδιο της γνωμοδότησης, που φέρει ημερομηνία 10η Φεβρουαρίου, ο δικαστής Σάμιουελ Αλίτο, σύμφωνα με τον Politico.

Βασιζόμενο στην γνωμοδότηση του Αλίτο το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, χάρη στην οποία επιτράπηκαν στις ΗΠΑ οι αμβλώσεις μέχρι το έμβρυο να μπορεί να επιβιώσει εκτός μήτρας – περίπου στην 24η με 28η εβδομάδα της κύησης-, ήταν λανθασμένη διότι το αμερικανικό Σύνταγμα δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο δικαίωμα στην άμβλωση.

«Η άμβλωση αποτελεί ένα βαθιά ηθικό ζήτημα. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει στους κατοίκους οποιασδήποτε πολιτείας να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν την άμβλωση», επεσήμανε ο Αλίτο, σύμφωνα με το έγγραφο που έχει διαρρεύσει.

Πού βασίζεται η απόφαση, ποιοι αντιδρούν

Η απόφαση για το δικαίωμα στην άμβλωση θα είναι η πιο σημαντική που έχει λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο αφότου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να διορίσει τρεις δικαστές σε αυτό, εδραιώνοντας την πλειοψηφία 6-3 υπέρ των συντηρητικών.

“Οι ψήφοι των διορισμένων από τους Ρεπουμπλικάνους δικαστών για την ανατροπή της Ρόου εναντίον Γουέιντ θα μείνουν στην ιστορία ως βδέλυγμα, μία από τις χειρότερες και πιο βλαβερές αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία”, δήλωσαν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, και οι δύο Δημοκρατικοί.

Η είδηση έρχεται λίγους περισσότερους από έξι μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, οι οποίες θα καθορίσουν αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου φαίνεται να βασίζεται σε ένα προφορικό επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκαν τον Δεκέμβριο δικηγόροι από το Μισισιπή οι οποίοι υπερασπίζονταν νομοθεσία της πολιτείας που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 15η εβδομάδα της κύησης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής έχει εμποδιστεί από χαμηλότερης βαθμίδας δικαστήρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, η πλειοψηφία του Δικαστηρίου φαίνεται ότι πρόκειται να κρίνει νόμιμη τη νομοθεσία του Μισισιπή και ότι θα υπάρξουν πέντε ψήφοι για την ανατροπή της απόφασης Ρόου εναντίον Γουέιντ. Η επίσημη απόφαση του Δικαστηρίου πρόκειται να ανακοινωθεί πριν το τέλος Ιουνίου.

Τέσσερις δικαστές διορισμένοι από τους Ρεπουμπλικάνους –ο Κλάρενς Τόμας, ο Νιλ Γκόρσατς, ο Μπρετ Κάβανο και η Έιμι Κόνι Μπάρετ– τάχθηκαν υπέρ αυτής της θέσης του Αλίτο στις μεταξύ τους συζητήσεις, κατά το δημοσίευμα.

Μετά την παρουσίαση προφορικών επιχειρημάτων και αφού διεξαχθεί ψηφοφορία, μέλος της ομάδας που πλειοψήφησε αναλαμβάνει να συντάξει το προσχέδιο της γνωμοδότησης. Κατόπιν, το έγγραφο διανέμεται στα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ της αρχικής ψηφοφορίας και της δημοσιοποίησης της απόφασης, οι απόψεις μπορεί να αλλάξουν. Οποιαδήποτε απόφαση θεωρείται τελεσίδικη μόνο αφού δημοσιοποιηθεί.

Η απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ αναγνώρισε ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το οποίο περιλαμβάνεται στο αμερικανικό Σύνταγμα, προστατεύει τις γυναίκες που επιθυμούν να τερματίσουν μια εγκυμοσύνη.

Χριστιανοί συντηρητικοί και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι προσπαθούν εδώ και χρόνια να ανατρέψουν αυτή την απόφαση.

Αν αυτό συμβεί, η άμβλωση είναι πιθανό να παραμείνει νόμιμη στις φιλελεύθερες πολιτείες. Περισσότερες από 12 πολιτείες στις ΗΠΑ διαθέτουν νομοθεσία που προστατεύει το δικαίωμα στην άμβλωση. Ωστόσο πολλές ρεπουμπλικανικές πολιτείες έχουν υιοθετήσει νομοσχέδια που περιορίζουν αυτό το δικαίωμα, αψηφώντας την απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θα προσπαθήσουν να επιβάλουν απαγόρευση των αμβλώσεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι Δημοκρατικοί να προστατεύσουν το δικαίωμα αυτό.

Εξάλλου οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι η δημοσιοποίηση του προσχεδίου γνωμοδότησης υπονομεύει τις φετινές εκλογές, ενώ και οι Ρεπουμπλικάνοι επέκριναν το συμβάν, υπονοώντας ότι αποτελεί απόπειρα να ασκηθεί πίεση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αλλάξει την απόφασή του.

Κάποιοι πάντως δεν έπεσαν από τα σύννεφα…

Η είδηση πάντως, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, κάποιους δεν τους ξάφνιασε. Γιατροί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που προσφέρουν υπηρεσίες άμβλωσης δηλώνουν πως δεν εκπλήσσονται με αυτή την εξέλιξη.

Το βράδυ της Δευτέρας η Άντρεα Γκαλέγκος, εκτελεστική διευθύντρια στην Κλινική Γυναικών της Τάλσα στην Οκλαχόμα, μόλις είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με περίπου 25 γυναίκες για να τις ενημερώσει ότι οι επεμβάσεις άμβλωσης που είχαν προγραμματίσει για σήμερα Τρίτη θα πρέπει να ακυρωθούν καθώς σύντομα θα τεθεί σε ισχύ πολύ αυστηρή νομοθεσία στην πολιτεία, αντίστοιχη με αυτή που υιοθετήθηκε στο Τέξας.

«Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι», επεσήμανε. «Αυτή την περίοδο συντηρητικές πολιτείες όπως η Οκλαχόμα υιοθετούν την ίδια νομοθεσία με αυτή του Τέξας. Πρέπει να πως ότι είμαι λιγότερο αισιόδοξη και πολύ πιο φοβισμένη για το μέλλον του Ρόου», τόνισε.

Στην Καλιφόρνια προτείνουν τροποποίηση του Συντάγματος

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ πρότεινε χθες Δευτέρα να τροποιηθεί το Σύνταγμα της πολιτείας ώστε “να διασφαλίζει το δικαίωμα στην επιλογή”, αφού ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico διέρρευσε προσχέδιο γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου με την οποία ετοιμάζεται να ανατρέψει την ιστορική απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ του 1973 που προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

“Προτείνουμε μια τροποποίηση ώστε το Σύνταγμα της Καλιφόρνιας να διασφαλίζει το δικαίωμα στην επιλογή. Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το Ανώτατο Δικαστήριο να προστατεύσει το δικαίωμα στην άμβλωση, οπότε θα το κάνουμε εμείς. Οι γυναίκες θα παραμείνουν προστατευμένες εδώ”, τόνισε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του στο Twitter.

NEW: We are proposing an amendment to enshrine the right to choose in the California constitution.



We can’t trust SCOTUS to protect the right to abortion, so we’ll do it ourselves.



Women will remain protected here. https://t.co/WTUpfymLS0 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 3, 2022

Λίγο νωρίτερα και αφού διέρρευσε στα ΜΜΕ προσχέδιο γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο έδειξε πως έχει ήδη διεξαχθεί ψηφοφορία με την οποία ανατρέπεται η ιστορική απόφαση του 1973, ο Νιούσομ είχε αναφέρει στο Twitter: “Οι κόρες μας, οι αδελφές μας, οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας δεν θα φιμωθούν. Ο κόσμος θα ακούσει την οργή τους. Η Καλιφόρνια δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. Θα πολεμήσουμε σαν τρελοί”.

Our daughters, sisters, mothers, and grandmothers will not be silenced.



The world is about to hear their fury.



California will not sit back. We are going to fight like hell. https://t.co/EhwSWXiZhx — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 3, 2022

