Τροχαίο δυστύχημα και έκρηξη αυτοκινήτου έγινε σε συνοριακή γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ναϊάγκρα Φολς, στα σύνορα ΗΠΑ με Καναδά, και τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ, που έφτασε στο σημείο, έκανε λόγο για «ένα φρικτό περιστατικό, ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μια έκρηξη», ωστόσο πρόσθεσε ότι «σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής επίθεσης» ή απειλής για τους πολίτες. Η ίδια επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Τις δηλώσεις της Χόκαλ επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι των ομοσπονδιακών και των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας, αν και οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό στη γέφυρα Rainbow παραμένουν ασαφείς, κάτι που σημαίνει ότι μένει να ερευνηθεί αν επρόκειτο για μια τυχαία ή σκόπιμη πρόσκρουση.

Το περιφερειακό γραφείο του FBI ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα ότι από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε «κανένα εκρηκτικό υλικό και καμία σύνδεση με τρομοκρατία». Την έρευνα για το περιστατικό έχει πλέον αναλάβει η τοπική αστυνομία, πρόσθεσε.

Βίντεο από τη σύγκρουση που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και αναρτήθηκε στο twitter από την αμερικανική υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας Συνόρων (CBP) δείχνει ένα αυτοκίνητο που κινούνταν από τις ΗΠΑ προς τον Καναδά με μεγάλη ταχύτητα. Στη συνέχεια το όχημα προσκρούει σε ένα αντικείμενο και φαίνεται να πετά στον αέρα, προτού πέσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκαν, ενώ μέλος της CBP υπέστη ελαφρά τραύματα.

🇺🇸🇨🇦 – Footage of the accident on the Rainbow Bridge on the US-Canada border.



Video: TASS/Reuters pic.twitter.com/A5MmaiS73Y