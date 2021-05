Στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ επιστρέφει μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία το εκτελεστικό απόσπασμα στο πλαίσιο εφαρμογής της θανατικής ποινής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολιτείας, οι θανατοποινίτες θα έχουν πλέον… την “επιλογή” να οδηγούνται στην ηλεκτρική καρέκλα.

«Το Σαββατοκύριακο, επικύρωσα νόμο που θα επιτρέψει στην πολιτεία να εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων αξίζει να κλείνουν οι υποθέσεις και να αποδίδεται δικαιοσύνη όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, μπορούμε να τους το προσφέρουμε», ανέφερε ο Χένρι ΜακΜάστερ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών, θέλει να ξαναρχίσουν οι εκτελέσεις έπειτα από παύση δέκα ετών στην πολιτεία του, εξαιτίας της έλλειψης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις εκτελέσεις με θανατηφόρες ενέσεις.

