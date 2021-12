Οι νεκροί από τους φονικούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν έξι πολιτείες των ΗΠΑ έφτασαν τους 74 στο Κεντάκι. Ακόμη αγνοούνται 109 άνθρωποι και ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Θύματα των ανεμοστρόβιλων και τέσσερις άνθρωποι στο Τενεσί, μία από τις έξι πολιτείες των ΗΠΑ που επλήγησαν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την Δευτέρα τη χορήγηση ομοσπονδιακής βοήθειας, ώστε να υποστηριχθούν οι τοπικές και οι πολιτειακές προσπάθειες να ανακουφιστούν οι πληγέντες.

Οι φονικοί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τις πολιτείες Ιλινόι, Τενεσί, Άρκανσο και Μιζούρι, με την μεγαλύτερη τραγωδία να σημειώνεται στο Κεντάκι. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν εικόνες απόλυτης καταστροφής: εκατοντάδες ισοπεδωμένα κτίρια στο Μέιφιλντ, σταθμευμένα αυτοκίνητα καλυμμένα από τα ερείπια, ξεριζωμένα δέντρα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το εργοστάσιο κεριών στο Μέιφιλντ, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς και το μόνο που έχει απομείνει είναι ένας σωρός από μέταλλα και μηχανήματα. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ, οι 110 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα σε αυτό όταν χτύπησαν οι φονικοί ανεμοστρόβιλοι άκουσαν τις προειδοποιητικές σειρήνες. Δεκαπέντε από αυτούς ζήτησαν να φύγουν, ωστόσο – σύμφωνα με καταγγελίες – απειλήθηκαν με… απόλυση στην περίπτωση που εγκατέλειπαν το πόστο τους. Αυτό καταγγέλλουν τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτή ήταν η αντίδραση των προϊσταμένων τους. Φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, κάποιοι έφυγαν στις βάρδιες τους ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις, αποκάλυψαν.

LFD technical rescue teams continued conducting search & rescue operations this morning at the site of the Mayfield Consumer Products Candle Factory in Mayfield, KY. LFD has supported the ongoing efforts since early Saturday morning. #Mayfield #kentuckystrong #kentuckytornado pic.twitter.com/vpTn30V4u6