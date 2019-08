USA TODAY: Συναγερμός για εισβολή ενόπλου στα γραφεία της εφημερίδας! video

Ειδικότερα, τα γραφεία της εφημερίδας USA Today στην McLean της Βιρτζίνια εκκενώθηκαν, περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (7.8.2019), μετά από τις αναφορές για παρουσία ενός άνδρα με όπλο στο εκδοτικό συγκρότημα.

Οι συναγερμοί ακούγονταν μέσα στο κτίριο, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί με προστατευτικά γιλέκα περιπολούσαν στην περιοχή και ένα ελικόπτερο πετούσε από ψηλά.

BREAKING: Reports of a man with weapon at #USATODAY HQ in Tysons Corner, #Virginia – police https://t.co/wiVZRoGq24 pic.twitter.com/Wk6gNhf18U

Το κτίριο στεγάζει την έδρα της USA Today, της μητρικής της εταιρείας, της Gannett Co., και των γραφείων για διάφορες άλλες επιχειρήσεις.

Η αστυνομία του County Fairfax tweeted προειδοποίησε τους ανθρώπους να αποφεύγουν το σημείο.

So far, no reports of active shooter or any shots fired at the Gannett building in Virginia which was evacuated “after police reported a man with a weapon” https://t.co/PuqkX6KSrO

— Andrew Peng (@TheAPJournalist) August 7, 2019